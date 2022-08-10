"Оправдать хлеб, который едим": узбеки в россии хотят создать батальон и воевать против Украины

Глава узбекской диаспоры в одном из городов россии призвал своих земляков создать отдельный батальон, который поедет воевать против Украины. Таким образом, по его мнению, узбеки "отблагодарят" страну-агрессорку за убежище.

Речь идет о главе "общества центральной азии избегавшего пермского края" джахонгира джаллова – одиозный призыв к войне против Украины он произнес на недавнем собрании диаспоры в российской Перми, передает 24 канал . Интересно, что в официальном Ташкенте горе-активисту пригрозили тюремным сроком за вероятное участие в боевых действиях на территории другого суверенного государства.

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Узбек призвал земляков в России создать отдельный батальон для войны против Украины

Глава узбекской диаспоры в русской Перми джахонгир джаллов выступил перед земляками с речью. Он заявил, что проживающие в России узбеки водят своих детей в русские детские сады, школы, учатся в российских вузах, работают и в целом пользуются "благами русской цивилизации" .

Поэтому, заявил джаллов, узбеки в России якобы "не только должны, а обязаны оправдать хлеб, который едят". Так, по мнению главы узбекской диаспоры, они должны сформировать отдельное подразделение наемников и привлечь его к войне против Украины. Он уже даже придумал, как назвать отряд узбекских так называемых добровольцев - полк имени Амира Тимура.

Амир Тимур, также известный как Тамерлан – среднеазиатский государственный деятель и политик, полководец. Основал династию Тимуридов. Был эмиром между 1370 и 1405 годами. Не был потомком Чингисхана, поэтому всю жизнь правил через, которые на самом деле были марионетками в его руках.

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К слову, выступление Джаллова не обошли вниманием в Узбекистане. Власти Ташкента и посольство страны в Москве напомнили горе-активисту , что за участие в боевых действиях на территории другого государства предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет .

В ведомстве подчеркнули, что привлекут к ответственности всех узбеков, которые отважятся поехать воевать против Украины.

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