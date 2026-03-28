Каждый украинец должен быть готовым к национальному сопротивлению, даже в случае мира, – Вениславский

Новый закон о национальном сопротивлении, который совершенствует предыдущие нормы, имеет целью усилить подготовку граждан к войне и обеспечить их правовую защиту. Документ учитывает опыт полномасштабной войны и устраняет пробелы, которые существовали в предыдущем законодательстве.

Об этом в эфире телеканала "Апостроф" рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Федор Вениславский.

Что сказал Вениславский о новом законе о нацсопротивлении?

Федор Вениславский подчеркнул, что принятый в 2021 году закон об основах национального сопротивления уже показал свою эффективность. Именно на нем базируется создание Сил территориальной обороны и Движения сопротивления, который сейчас действует в тылу врага. В то же время, по его словам, полномасштабная война выявила потребность в лучшей правовой защите участников этого движения.

Наши специалисты, наши участники движения сопротивления под руководством сил специальных операций достаточно эффективно осуществляют соответствующие действия сопротивления агрессору на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей Украины. Те граждане Украины, которые привлекаются силами специальных операций к движению сопротивления на временно оккупированных территориях, они находились, скажем так, без надлежащей правовой защиты. Этим законом мы пытаемся эту ситуацию решить и решаем,

– объяснил нардеп.

Одним из ключевых нововведений стало обновление системы подготовки. Если раньше студенты должны были обязательно проходить базовую военную подготовку, то из-за войны и нехватки ресурсов эту норму полностью реализовать не удалось.

Теперь ее заменяют более широкой программой подготовки к национальному сопротивлению. Она будет охватывать различные уровни образования – от школ до университетов – и предусматривать практические навыки, необходимые в условиях войны, в частности обращение с оружием и действия во время оккупации.

"Мы заменили программу базовой военной подготовки на подготовку к национальному сопротивлению. Это комплексная программа и комплексная система подготовки – сначала школьников, потом тех, кто учится в средних специальных заведениях предвысшего профессионального образования, высшего образования – к национальному сопротивлению, которая включает целый ряд умений и навыков, в том числе умение владеть оружием, умение, скажем так, минировать территории или объекты", – отметил Вениславский.

По словам депутата, граждан начнут активно привлекать к изучению этого со следующего учебного года, то есть с сентября 2026 года.

Где будут центры для обучения граждан?

Нардеп отметил, что для реализации этих изменений в каждой области планируют создать специальные учебные центры на базе полигонов. Их будут координировать военные администрации вместе с местными властями. По словам Вениславского, Украина ориентируется на опыт Израиля и стран Балтии, где граждане являются частью системы обороны.

Мы должны быть сознательными того, что такой сосед непрогнозируемый, агрессивный... никуда не денется. И даже если будет заключен мир, все равно Россия имеет своей стратегической целью уничтожение Украины. Поэтому все граждане Украины должны быть готовы к национальному сопротивлению,

– отметил он.

Он добавил, что обучение будет доступным для всех – как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Для этого будут использовать не только новые центры, но и уже имеющиеся полигоны и учебные базы.

Особое внимание уделяется инклюзивности. Для людей, которые не могут участвовать в боевых действиях с оружием, государство готовит правовую основу для участия в киберпротиводействии.

"В парламенте ко второму созыву готов и, я думаю, что в ближайшее время мы рассмотрим закон о киберсилах. Специалисты и все граждане Украины, которые в силу физических особенностей или по идейным убеждениям, религиозные, не могут с оружием давать отпор агрессору, они смогут через информационно-психологические гиперсредства наносить вред, который порой сопоставим и порой превосходит те, которым задают гиперсредства впечатления", – отметил Вениславский.

