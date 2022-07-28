Также Карась расскажет о проблемах российских захватчиков и их перспективах на украинской земле. Ведь кому, как ни военному, который непосредственно защищает родную страну от российского нашествия на фронте, знать, сколько еще черных пакетов нужно докупить врагам, чтобы хватило на всех.

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Трансляция стрима Игоря Гаврищака с Евгением Карасем на ютубе 24 канала начнется 28 июля в 20:00. Просмотреть ее можно по ссылке.

Эксклюзивный стрим Гаврищака и Карася: смотрите видео

О чем раньше рассказывал Евгений Карась 24 каналу