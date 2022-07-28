Також Карась розповість про проблеми російських загарбників та їхні перспективи на українській землі. Адже кому, як не військовому, який безпосередньо боронить рідну країну від російської навали на фронті, знати, скільки ще чорних пакетів потрібно докупити ворогам, аби вистачило на всіх.
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Трансляція стріму Ігоря Гаврищака з Євгеном Карасем на ютубі 24 каналу розпочнеться 28 липня о 20:00. Переглянути її можна за посиланням.
Екслюзивний стрім Гаврищака та Карася: дивіться відео
Про що раніше розповідав Євген Карась 24 каналу
- На попередньому стрімі з військовим український захисник розповів, як росіяни панікують через масові удари ЗСУпо їхніх складах з боєприпасами, пунктах командування та інших військових об'єктах.
- Євген Карась зауважив, що легше окупантам не стане, адже в серпні на них чекатиме ще більше "бавовни". Крім того, раніше він говорив, що саме в серпні з'являться помітні результати контрнаступу наших військ на Херсонщині та Запоріжжі.
- Також він розповідав, як сильно загарбники уникають піхотних боїв з нашими військовими. За його словами, вони сміливо воюють артилерією, але після досвіду, отриманого на Київщині та Сумщині, вступати у безпосередні бої росіяни бояться.