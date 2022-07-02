"Адский" вечер для оккупантов: в Минобороны показали мощный удар по врагу

Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по врагу. Минобороны показали, как им удалось атаковать российских оккупантов.

Соответствующее видео было опубликовано Министерством обороны Украины. Оно появилось 2 июня – на 129-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Минобороны показали, как атакуют врага

Доброго вечера! Мы из Украины,

– такими словами министерство прокомментировало видео.

На нем отчетливо видна работа реактивной системы залпового огня. Однако в Минобороны не объяснили, о какой именно технике говорится.

Кратко о последних победах Вооруженных сил

2 июня Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации населенный пункт Ивановка Херсонской области. Следует отметить, что наши военнослужащие уже недалеко от самого Херсона. Ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснял, что речь идет о менее 20 километрах от города. Однако призвал не радоваться преждевременно, ведь это война и идти эти километры можно и полгода.

30 июня Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов наш остров Змеиный. Перед этим они провели там операцию, так что враг просто покинул нашу территорию. Убегая, россияне жгли документы и уничтожали свою технику.

В этот же день заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что в течение недели Силы обороны на Криворожском направлении освободили населенный пункт Потемкино на севере Херсонской области. Впоследствии – Павловку в Донецкой области.

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