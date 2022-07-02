"Адский" вечер для оккупантов: в Минобороны показали мощный удар по врагу

2 июля 2022 , 22:46
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Минобороны

Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по врагу. Минобороны показали, как им удалось атаковать российских оккупантов.

Соответствующее видео было опубликовано Министерством обороны Украины. Оно появилось 2 июня – на 129-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Минобороны показали, как атакуют врага

Доброго вечера! Мы из Украины,
– такими словами министерство прокомментировало видео.

На нем отчетливо видна работа реактивной системы залпового огня. Однако в Минобороны не объяснили, о какой именно технике говорится.

 

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Автор: Діана Квасневська