Відповідне відео опублікувало Міністерство оборони України. Воно з'явилось 2 червня – на 129 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Міноборони показали, як атакують ворога

Доброго вечора! Ми з України,
– такими словами міністерство прокоментувало відео.

На ньому чітко видно роботу реактивної системи залпового вогню. Проте у Міноборони не пояснили, про яку саме техніку мовиться.

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