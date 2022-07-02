Відповідне відео опублікувало Міністерство оборони України. Воно з'явилось 2 червня – на 129 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Міноборони показали, як атакують ворога

Доброго вечора! Ми з України,

– такими словами міністерство прокоментувало відео.

На ньому чітко видно роботу реактивної системи залпового вогню. Проте у Міноборони не пояснили, про яку саме техніку мовиться.

Коротко про останні перемоги Збройних Сил

2 червня Збройні Сили України звільнили від російської окупації населений пункт Іванівка, що на Херсонщині. Варто відзначити, що наші військовослужбовці вже недалеко від самого Херсона. Раніше радник глави Офісу Президента Олексій Арестович пояснював, що мовиться про менш ніж 20 кілометрів від міста. Проте закликав не радіти передчасно, адже це війна і йти ці кілометри можна й пів року.

30 червня Збройні Сили України звільнили від окупантів наш острів Зміїний. Перед цим вони провели там операцію, тож ворог просто покинув нашу територію. Тікаючи, росіяни палили документи та нищили свою техніку.

У цей же день заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що протягом тижня Сили оборони на Криворізькому напрямку звільнили населений пункт Потьомкине, що на півночі Херсонської області. Згодом – Павлівку, що на Донеччині.

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