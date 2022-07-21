россияне вели штурмовые действия, чтобы захватить территорию Углегорской ТЭС: ВСУ заставили их бежать

Украинские военные продолжают бороться за каждый метр своей земли. И хотя враг пытается продвигаться, в последние дни ему это удается не слишком активно.

Так, враг еще раз попытался вести штурмовые действия. Основная задача оккупантов в течение последней недели – захватить территорию Углегорской ТЭС. На этот раз у них это не удалось.

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Оккупантам снова пришлось бежать

российские захватчики пытаются взять под контроль территорию Углегорской ТЭС. Именно с этой целью враг стремится продвинуться в этом направлении. Но нашим военным в очередной раз удалось отбить желание захватчиков воплотить в жизнь свои желания. Более того, бойцам "второй армии мира" снова пришлось бежать.



Какая сейчас ситуация на фронте вблизи Углегорской ТЭС / Скриншот карты liveuamap

В то же время, отметим, что сейчас боевые действия продолжаются в районе Новолуганского. Интересно, что в отдельных направлениях оккупанты привлекают диверсионно-разведывательные группы. Это оккупанты делают для того, чтобы у них была возможность разоблачить огневые позиции наших военных.

оккупанты не оставляют попыток наступать на Бахмут

Следует также понимать, что еще одна цель врага – наступление на Бахмут. Для этого они уже не первый день ведут боевые действия. Но с каждым днем захватчики слабеют и отступают. Что только на руку нашим титаническим защитникам.

Поскольку зверь загнан в ловушку, он продолжает разрушать все вокруг. Оккупанты обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах Раздолевки, Белогоровки, Покровского, Новой Каменки, Бахмута, Вершины, Новолуганского, Зайцева, Торецкая и других населенных пунктов. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары. Они били по селам Вершина, а также Белогоровка.

Отметим, что на протяжении пяти месяцев наши военные не только мужественно защищают Украину. Они еще и эффективно уничтожают врага. И очень скоро цифра "двухсотых" среди оккупантов дойдет до условного юбилея.

Ликвидировано уже почти 39 тысяч захватчиков

С начала полномасштабного вторжения наши защитники и защитницы отправили в тот мир 38 750 российских захватчиков. Сразу же оговоримся, что это приблизительная цифра, ведь подсчитать вражеские потери в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

Кроме того, в металлолом уже превратили 1700 танков, 3905 боевых бронированных машин, 856 артиллерийских систем, 250 реактивных систем залпового огня, 113 единиц средств ПВО.

1700 танков, 3905 боевых бронированных машин, 856 артиллерийских систем, 250 реактивных систем залпового огня, 113 единиц средств ПВО. А еще на балансе вражеской армии на 221 самолет, 188 вертолетов, 703 БпЛА оперативно-тактического уровня, 167 крылатых ракет, 15 судов, 2 775 автомобилей и автоцистерн, а также 70 единиц специальной техники меньше.

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