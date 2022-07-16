Украинские военные отбили несколько штурмов россиян на Востоке: какая ситуация в горячих точках

ВСУ продолжают мужественно защищать Украину от врага. За прошедшие сутки удалось отбить несколько штурмов оккупантов на Востоке. Рассказываем, какая ситуация на фронте.

Оперативной информацией поделились в Генштабе ВСУ. Ее опубликовали в 06.50 16 июля.

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Враг пытается штурмовать

российские военные пытаются захватить контроль над Донецкой областью. Все самые ожесточенные бои продолжаются сейчас именно там. На одноименном направлении оккупанты продолжают открывать огонь. Они обстреляли районы Закотного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого, а также Райгородка.

В то же время оккупанты попытались штурмовать в направлении Спорного – Ивано-Дарьевки. Но там им не удалось добиться желаемых результатов. Наши защитники попытки врага продвинуться отразили.

Не обошлось и без попыток штурмовать направления Доломитное – Новолуганское, а также Доломитное – Семигорье. Там наши военные открыли прицельный огонь. Так что оккупантам пришлось отойти, чтобы спастись. То же произошло и на направлении Роты – Вершины.

Вблизи Славянска и Бахмута без активных боевых действий

Карта боевых действий вблизи Углегорской ТЭС / Скриншот liveuamap Отметим, чтоТам враг накануне провел перегруппировку и возобновил наступательные действия.

Ранее мы рассказывали, что враг будет пытаться изо всех сил захватить Славянск и Бахмут. Так, на одноименных направлениях за прошедшие сутки не наблюдалось активного продвижения врага.

Например, на Славянском он из авиации ударил недалеко от Богородичного. Не обошлось без артиллерийских обстрелов. Враг бил по районам Дибровного, Чепиля, Константиновки, Новониколаевки, Мазановки, Богородичного, Никольского и Гусаровки.

Также оккупанты наносили авиаудары вблизи Берестового и Нью-Йорка на Бахмутском направлении. Кроме того, из артиллерии российские бойцы били по районам Берестового, Соледара, Звановки, а также Семигорья.

Враг пытается вытеснить наших военных с позиций, которые они заняли раньше. Для этого они нанесли авиаудар неподалеку от Авдеевки. Также из артиллерии враг бил вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Новомихайловки, Павловки, Золотой Нивы, Времевки, Новополя, Железнодорожного, Новояковловки, а также Малиновки.

На Южнобужском направлении оккупанты проводят воздушную разведку с помощью БпЛА. А вот районы Осокоровки, Трудолюбовки, Партизанского, Первомайского, Благодатного, Мураховки, Квитневого, Оленевки, Степной Долины, Александровки и Таврического захватчики обстреливали из артиллерии.

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