Смогли найти слабые места, – ВСУ о ситуации на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Украинские военные продолжают защищать позиции в Авдеевском и Бахмутском направлениях. В то же время враг постоянно пытается найти слабые места Сил обороны, совершая постоянные штурмы в этих направлениях.

В настоящее время украинские военнослужащие продолжают держать оборону города Часов Яр в Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко, передает 24 Канал.

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Какая ситуация вблизи Часового Яра

Кожубенко отметил, что интенсивность боевых действий вокруг Часового Яра не меняется. В частности, эта интенсивность остается постоянной.

Противник постоянно держит нас в напряжении, постоянно предпринимает какие-то попытки штурмовых действий. Он всегда ищет слабые места в нашей обороне. Есть такая поговорка "где тонко, там и рвется". Вот как раз противник ищет именно это место, где тонко,

– отметил военный.

В то же время он подчеркнул, что попытки врага продвинуться вперед у Часового Яра остаются неудачными. Ведь наша оборона достаточно устойчива, а украинские военные умело отражают все атаки оккупантов.

"Судя по этому, что ребята до сих пор держатся, зная, как обороняться в городе...я более чем уверен, что защитники Часового Яра сделали все возможное для того, чтобы держаться как можно дольше или даже дальше перейти в наступление со своих позиций", – подчеркнул офицер.

Почему россиянам удалось продвинуться на Авдеевском направлении

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона также рассказал, что российские войска из-за "хронической нехватки боеприпасов" в Силах обороны смогли продвинуться на несколько километров на Авдеевском направлении. В то же время, где именно удалось оккупантам продвинуться., военный не сообщил.

К несчастью, там сложился ряд отрицательных моментов, они и привели к ситуации тактического уровня. Это направление для врага достаточно важно в этом плане., что они будут пытаться прорываться из Очеретиного в сторону Покровска. Этот их замысел понятен, людей они накопили для нанесения удара,

– подчеркнул Тимочко.

В то же время председатель Совета резервистов отметил, что все же продолжается война, и нужно понимать, что бывают успехи и определенные неуспехи. Военный отметил, что сейчас важно не дать врагу развернуть плацдарм, что, в свою очередь, может превратиться в прорыв.

"С одной стороны, жаль, что враг смог продвинуться на несколько километров. Но с другой стороны понимаем, что враг не смог развернуть на Авдеевском направлении, как они планировали– в сторону Угледара, Покровская, Курахово, чтобы захватить Донецкую область на южном направлении", – отметил сержант.

Тимочко признал, что российские военные обнаружили уязвимые места в украинской обороне из-за нехватки боеприпасов. Военный также выразил обеспокоенность попытками противника использовать эти места и расширить занятый плацдарм. Он отметил жестокость боевых действий, которые там продолжаются, и сообщил, что в этот район были опрокинуты дополнительные подразделения и средства поражения.