Украинские защитники уничтожили в полном составе парашютный десантный полк врага, – Цымбалюк

российские военные продолжают нести колоссальные потери в войне против Украины. Так, ВСУ удалось ликвидировать целый парашютный десантный полк страны-агрессорки.

Как рассказал журналист Роман Цымбалюк, в России на один парашютный десантный полк стало меньше. А все потому, что его практически полностью уничтожили украинские военные.

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85% личного состава ликвидировано

Если говорить конкретнее, то говорится о 331 парашютном десантном полку. Он базируется в воинской части 71211, что в Костроме. Отметим, что это в более чем 1000 километрах от Киева. Военнослужащие, которым чудом удалось уцелеть, признаются, что в Украине полк понес безумные потери. Речь идет о 85% личного состава, а также технике.

Но враг не был бы собой, если бы не намеревался уничтожить все "под ноль". Так что несчастных 70 бойцов, оставшихся из этого полка, решили отправить в наступление. Причем сразу на позиции, которые ВСУ уже успели хорошо обустроить для "теплого" приема оккупантов.

А враг таки стремится продвигаться

Как отметили в Генштабе ВСУ, российские военные не оставляют попыток продвигаться на Донецком направлении. Их интересует возможность захватить Бахмут, а также Авдеевку. Так что захватчики продолжают наступление в направлениях этих населенных пунктов.

К примеру, на Бахмутском направлении бойцы страны-агрессора продолжают обстреливать все вокруг из артиллерии. Под атаку попали районы Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки, а также Вершины. А авиации враг атаковал вблизи Вершины, Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки, Спорного.

Проводили также разведку боем неподалеку от Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Бахмута. Но добиться успеха захватчикам не удалось, поэтому они вынуждены были бежать. Попытку наступления также наблюдали в районе Зайцево, но она врагу тоже не удалась.

А вот на Авдеевском направлении тоже наблюдали обстрелы. Враг обстреливал район Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Если говорить об авиаударах, то их совершили вблизи Марьинки, Красногоровки, Новоселовки и Авдеевки.

Наступательные бои наблюдались недалеко от Красногоровки и Авдеевки. Но и там добиться какого-либо успеха врагу не удалось. А достойный отпор ВСУ вообще заставил оккупантов отойти.

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