Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Kyiv Independent.

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Чем аргументируют приезд в Украину добровольцы из США

25-летний ветеран армии США Уильям приехал в Украину, чтобы присоединиться к украинским военным в их борьбе против российской агрессии, всего через несколько дней после того, как в марте закончился его контракт с американскими военными.

Сначала артиллерист планировал приехать на войну летом, но поскольку новый президент США Дональд Трамп сделал кардинальный поворот в украинской политике, потребность в поездке в охваченную войной страну для него стала более актуальной.

Неприятно сидеть и ничего не делать, когда знаешь, что можешь сделать что-то правильно,

– сказал Уильям за день до отъезда в Украину.

Уильям говорит, что чувствует тягу к Украине еще со времен Евромайдана 2013 – 2014 годов в Киеве. Еще учеником средней школы в Теннесси, он был захвачен украинским восстанием против пророссийского, антизападного режима.

Он был одним среди многих американцев, которые решили присоединиться к украинской армии во время полномасштабного вторжения. Особый всплеск в приобщении добровольцев из США начался после бурной беседы между Дональдом Трампом, его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

По словам одного военнослужащего, который участвует в вербовке добровольцев, одно из самых элитных украинских подразделений, которое принимает иностранцев в свои ряды, получило "огромное количество" заявок. Собеседник сообщил, что после встречи в Овальном кабинете поступило несколько тысяч заявок, причем значительное количество ребят "выражала возмущение и шок из-за того, что происходит с изменением американской политики".

Другой новобранец, Рон, ранее находившийся в армии США в Афганистане сказал, что связался с украинскими военными, только Трамп пришел в должность и были введены запреты на военную помощь США и обмен разведданными.

35-летний уроженец Колорадо объяснил, что "смущен действиями своей страны". В то же время Рон сказал, что уход Америки от поддержки Украины "обеспечил мне возможность приехать сражаться сюда".

Для меня это (политика США – 24 Канал) абсолютный стыд. Я просто не могу больше сидеть в стороне и смотреть, как это происходит, особенно, когда народ Украины такой чертовски смелый, и он делает такую замечательную работу с тем ограниченным оборудованием, которое мы им дали,

– сказал доброволец.

Рон также рассказал, что после того, как Трампа переизбрали президентом, он, как и некоторые другие американские новобранцы, осторожно надеялся, что, возможно, президент США действительно поступит правильно по завершению войны в Украине. Но, по словам американца, первый месяц пребывания Трампа в Белом доме "полностью развеял для меня любую иллюзию об этом".

Обеспокоенный тем, что США в конце концов могут полностью отказаться от Европы и Украины, Рон сказал, что он решил сделать свой вклад, чтобы избежать того, что, по его мнению, может стать "всеобщей войной в Европе с Россией" в ближайшем будущем.

Бывший кавалерийский разведчик армии США с Гавайев, который имеет позывной "Джаггернаут", также сказал, что "почувствовал тошноту" после того, как увидел, что Вашингтон уменьшает поддержку Украины, несмотря на ужасные военные преступления России против мирного населения по всей Украине.

Он закончил свой семилетний контракт с армией США через неделю после инаугурации Трампа, поэтому приехал в Украину в феврале и сейчас ожидает обучения в украинском подразделении.

Хотя 28-летний "Джаггернаут" голосовал за Трампа в 2024 году, он сказал, что чувствует "настоящее разочарование" в его руководстве.

Доброволец объяснил, что его страх ехать на войну и "умереть без причины" исчез, когда он прибыл в Украину и воочию увидел, что переживает страна и ее народ.

40-летний юрист из Техаса, который представился как "Эсквайр", – еще один новобранец, который ждет в Киеве на службу в рядах ВСУ. Хотя он не имел предыдущего армейского опыта, он сказал, что решил пойти в армию, потому что не хотел жить до конца своих дней, зная, что он "трус".

"Эсквайр" также сказал, что несмотря на то, что двое его детей и жена умоляли его не ехать на войну в Украину, но он подчеркнул, что "не может просто смотреть, как мир переворачивается с ног на голову".