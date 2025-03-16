Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Kyiv Independent.

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Чим аргументують приїзд в Україну добровольці із США

25-річний ветеран армії США Вільям приїхав в Україну, щоб приєднатися до українських військових у їхній боротьбі проти російської агресії, лише через кілька днів після того, як у березні закінчився його контракт з американськими військовими.

Спочатку артилерист планував приїхати на війну влітку, але оскільки новий президент США Дональд Трамп зробив кардинальний поворот в українській політиці, потреба в поїздці в охоплену війною країну для нього стала більш актуальною.

Неприємно сидіти й нічого не робити, коли знаєш, що можеш зробити щось правильно,

– сказав Вільям за день до від'їзду в Україну.

Вільям каже, що відчуває тягу до України ще з часів Євромайдану 2013 – 2014 років у Києві. Ще учнем середньої школи в Теннессі, він був захоплений українським повстанням проти проросійського, антизахідного режиму.

Він був одним серед багатьох американців, які вирішили приєднатися до української армії під час повномасштабного вторгнення. Особливий сплеск у долученні добровольців з США почався після бурхливої ​​бесіди між Дональдом Трампом, його віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом і президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.

За словами одного військовослужбовця, який бере участь у вербуванні добровольців, один із найелітніших українських підрозділів, який приймає іноземців у свої лави, отримав "величезну кількість" заявок. Співрозмовник повідомив, що після зустрічі в Овальному кабінеті надійшло кілька тисяч заявок, причому значна кількість хлопців "висловлювала обурення та шок через те, що відбувається зі зміною американської політики".

Інший новобранець, Рон, який раніше перебував в армії США в Афганістані сказав, що зв'язався з українськими військовими, щойно Трамп прийшов на посаду і були введені заборони на військову допомогу США та обмін розвідданими.

35-річний уродженець Колорадо пояснив, що "збентежений діями своєї країни". Водночас Рон сказав, що відхід Америки від підтримки України "забезпечив мені можливість приїхати битися сюди".

Для мене це (політика США – 24 Канал) абсолютний сором. Я просто не можу більше сидіти осторонь і дивитися, як це відбувається, особливо, коли народ України такий до біса сміливий, і він робить таку чудову роботу з тим обмеженим обладнанням, яке ми їм дали,

– сказав доброволець.

Рон також розповів, що після того, як Трампа переобрали президентом, він, як і деякі інші американські новобранці, обережно сподівався, що, можливо, президент США справді вчинить правильно щодо завершення війни в України. Але, за словами американця, перший місяць перебування Трампа в Білому домі "повністю розвіяв для мене будь-яку ілюзію про це".

Стурбований тим, що США врешті-решт можуть повністю відмовитися від Європи та України, Рон сказав, що він вирішив зробити свій внесок, щоб уникнути того, що, на його думку, може стати "загальною війною в Європі з Росією" в найближчому майбутньому.

Колишній кавалерійський розвідник армії США з Гаваїв, який має позивний "Джаггернаут", також сказав, що "відчув нудоту" після того, як побачив, що Вашингтон зменшує підтримку України, попри жахливі воєнні злочини Росії проти мирного населення по всій Україні.

Він закінчив свій семирічний контракт з армією США через тиждень після інавгурації Трампа, тож приїхав в Україну в лютому і зараз очікує навчання в українському підрозділі.

Хоча 28-річний "Джаггернаут" голосував за Трампа у 2024 році, він сказав, що відчуває "справжнє розчарування" в його керівництві.

Доброволець пояснив, що його страх їхати на війну та "померти без причини" зник, коли він прибув в Україну і на власні очі побачив, що переживає країна та її народ.

40-річний юрист із Техасу, який представився як "Есквайр", – ще один новобранець, який чекає в Києві на службу в лавах ЗСУ. Хоча він не мав попереднього армійського досвіду, він сказав, що вирішив піти в армію, тому що не хотів жити до кінця своїх днів, знаючи, що він "боягуз".

"Есквайр" також сказав, що попри те, що двоє його дітей та дружина благали його не їхати на війну в Україну, але він підкреслив, що "не може просто дивитися, як світ перевертається з ніг на голову".