Война в Украине выходит далеко за ее пределы, – Байден
Источник:CNN
Президент США Джо Байден заявил, что ставки в войне, которую развязала Россия в Украине, выходят далеко за пределы украинских границ.
Об этом американский лидер сказал во время встречи с военными США, размещенными в Польше.
Важно Байден и Дуда встретились с волонтерами, которые оказывают помощь Украине и беженцам
Ставки в войне, которую развязала Россия в Украине, выходят далеко за пределы украинских границ. Президент США Джо Байден сказал, что сейчас вопрос заключается в том, победит демократия и ценности, или автократия.
Вот, что на самом деле поставлено на карту,
– подчеркнул Джо Байден.
Также Байден обратился к американским военным, прибывшим в Польшу усиливать восточный фланг НАТО. Он сказал, что то, что они делают, имеет большое значение.
Добавим, что президент США Джо Байден 25 марта прибыл в Польшу с визитом, который демонстрирует поддержку этой стране, что оказывает значительную помощь Украине в период вооруженного противостояния, развязанного Россией в Европе.
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