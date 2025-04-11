Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Economist.

К теме Россия использует широкую сеть рекламы для вербовки китайцев на войну, – The Guardian

Зачем китайцы едут на войну в Украину

Журналисты отметили, что 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором показан один из двух граждан Китая, захваченных украинскими военными во время боя на фронте. На следующий день украинский лидер опубликовал второе видео обоих мужчин, которые назвались Чжан Реньбо и Ван Гуанджунь, а также фотографии их китайских паспортов. Зеленский заявил, что Украине известно о более 150 граждан Китая, которые воюют на стороне России.

МИД Китая ответил, что проверяет заявления украинцев и не поддерживает участие своих граждан "в военных операциях любой стороны".

Несмотря на то, что Китай поставлял компоненты двойного назначения для российской оборонной промышленности, держал российскую экономику на плаву путем закупок энергоресурсов и способствовал пропаганде, обвиняя Украину и НАТО в войне, его лидеры постоянно заявляли о нейтралитете и пытались избегать прямого военного участия в конфликте,

– говорится в материале.

Пока нет доказательств того, что граждане Китая, которые воюют на стороне России в Украине, делают это при поддержке государства. Однако неудивительно, что китайские граждане есть на фронте в Украине – они регулярно выкладывают в соцсети видео о своих действиях на фронте с обеих сторон.

"Те, кто воюет за Россию, говорят, что ищут острых ощущений и денег. Некоторые также руководствуются национализмом", – пишет The Economist.

23-летний парень из провинции Ганьсу рассказал независимому изданию за пределами Китая – Initium, что он прилетел в Москву в 2023 году после того, как увидел видео в социальных сетях, где обещало высокую зарплату за присоединение к армии России. В Китае парень работал пожарным и зарабатывал 400 долларов в месяц. Как наемник он мог зарабатывать в пять раз больше.

Другой боец, который называл себя "Красным Макаруном" в Douyin (китайском аналоге TikTok), сказал, что хотел "почувствовать войну, вдохновленную китайскими шовинистическими фильмами". Он присоединился к российской стороне, потому что так легче было получить визу.

38-летний уроженец Чунцина Чжао Жуй присоединился к войне, потому что хотел сражаться с японцами, если те поддержат Украину. Сообщается, что он был убит в 2023 году украинским беспилотником.

Что говорят китайские солдаты о войне в Украине

По данным журналистов, большинство китайских солдат объединяет одно – сожаление. Перед смертью господин Чжао опубликовал видео в Douyin, в котором призвал соотечественников не идти на войну в Украину, а найти работу в Китае, ведь так можно зарабатывать такую же сумму.

Другой китайский наемник Чжоу Чжицян заявил в Douyin, что россияне "не относятся к нам как к людям".

В недавнем интервью одному китайскому журналисту в изгнании "Красный Макарун" сказал, что русские используют китайских солдат как "пушечное мясо". Его закрыли в яме вместе с российскими дезертирами после жалоб на плохое снаряжение.

В издании пишут, что часть добровольцев из Китая также воюет на стороне Украины. Пена Ченьляна из провинции Юньнань 7 месяцев удерживали в родной стране после публикации антироссийских и проукраинских сообщений в соцсети Х в 2023 году.

В 2024 году он вступил в иностранный легион украинской армии, но позже погиб. Перед смертью Пен снял видео с флагом Тайваня, заявив, что хочет, чтобы его помнили вместе с Цзеном Шенкуаном – тайваньским добровольцем, который погиб в 2022 году, сражаясь за Украину.