Россияне начали красить технику "под зебру": СМИ объяснили, что задумали оккупанты

Российские оккупанты пытаются найти новые способы защиты военной техники от украинских дронов с системами машинного зрения. Одним из таких экспериментов стал необычный камуфляж в виде черных и белых полос, напоминающих окраску зебры.

Об этом пишут телеграм-канал Exilenova+ и издание Defense Express.

К теме "Тихая смерть": наземные роботы заставляют россиян отступать и спасают жизни украинцам

Зачем россияне красят технику "под зебру"?

Фото российского военного грузовика с такой маскировкой опубликовал украинский паблик Exilenova+.



Российская армия красит технику "под зебру" / Фото из телеграм-канала Exilenova+

Как отмечают аналитики Defense Express, россияне, вероятно, пытались воспроизвести так называемый "ослепительный камуфляж", который использовали во время Первой мировой войны для военных кораблей.

Эксперты объясняют, что в отличие от обычного камуфляжа, который должен скрыть объект, "ослепительный камуфляж" был призван усложнить определение курса, скорости и расстояния до цели с помощью оптических дальномеров. Для этого на корабли наносили большие асимметричные геометрические фигуры разных цветов.



Легкие крейсеры класса Town закрашены "под зебру" во время Первой мировой войны / Фото из открытых источников

В Defense Express отмечают, что такая система маскировки была эффективной только для больших кораблей и на значительных расстояниях. Впоследствии попытки применять ее на самолетах не дали результатов, а после распространения радаров в годы Второй мировой войны подобный камуфляж практически исчез.

Аналитики считают, что использование такого подхода для защиты от современных дронов не имеет практического смысла. По их словам, алгоритмы машинного зрения работают по совсем другим принципам, чем оптические дальномеры, поэтому подобная маскировка не способна существенно повлиять на эффективность беспилотников.

Специалисты также предполагают, что появление такого "КамАЗа-зебры" может вызвать разве что психологический эффект у операторов дронов. В то же время они отмечают, что при использовании тепловизионных камер необычная окраска вообще может остаться незамеченной.

Напомним, ранее стало известно, что Силы беспилотных систем ВСУ успешно установили огневой контроль над главными подъездами к временно оккупированному Дебальцево в Донецкой области. Оккупанты использовали эту транспортную артерию для переброски личного состава, техники и обеспечения оккупантов.