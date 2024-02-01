Более того, по словам Залужного наша армия способна обеспечить существование украинской государственности. Однако определенные недостатки в военной системе, по мнению генерала, все же есть.
Интересно Новый дизайн операций и новая философия боевых действий: о чем говорится во второй статье Залужного
Залужный рассказал о возможностях армии
Главнокомандующий ВСУ отметил, что цель украинского военно-политического командования – максимально накопить новейшие боевые возможности, чтобы улучшить результаты на поле боя.
По словам Залужного, в 2024 году Украина должна сосредоточить основные усилия на трех направлениях:
- создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами;
- внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их применения;
- как можно быстрее овладеть новыми боевыми возможностями.
Кроме того, генерал отметил, что на пути возможностей украинской армии пока стоит несовершенство нормативно-правовой базы. Также на это влияет и частичная монополизация оборонной промышленности.
Залужный также подчеркнул, что боевой опыт украинской армии, особенно с 2022 года, уникальный. Однако в интересах нашей победы украинское военно-политическое командование должно постоянно находить новые возможности.
Напоследок главнокомандующий ВСУ предупредил, что Россия для отвлечения внимания от Украины, может спровоцировать конфликты в других странах.
Залужный определил главные задачи на 2024 год
- Главнокомандующий ВСУ отметил, что несомненное преимущество на фронте имеют именно технологии. Именно благодаря им можно увеличить количество бесконтактных боевых действий, что позволит снизить уровень потерь армии.
- Залужный также отметил увеличение производства беспилотных летательных аппаратов. Ведь беспилотные и другие новейшие технологии дают возможность решить ряд ключевых проблем, которые возникают при организации и ведении боевых действий Силами обороны.
- В своей новой статье генерал также очертил, что операции украинской армии должны иметь "новый дизайн", а боевые действия – "новую философию". О чем говорилось в новой статье Валерия Залужного – читайте в материале.