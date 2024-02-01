Более того, по словам Залужного наша армия способна обеспечить существование украинской государственности. Однако определенные недостатки в военной системе, по мнению генерала, все же есть.

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Залужный рассказал о возможностях армии

Главнокомандующий ВСУ отметил, что цель украинского военно-политического командования – максимально накопить новейшие боевые возможности, чтобы улучшить результаты на поле боя.

По словам Залужного, в 2024 году Украина должна сосредоточить основные усилия на трех направлениях:

создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами;

внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их применения;

как можно быстрее овладеть новыми боевыми возможностями.

Кроме того, генерал отметил, что на пути возможностей украинской армии пока стоит несовершенство нормативно-правовой базы. Также на это влияет и частичная монополизация оборонной промышленности.

Залужный также подчеркнул, что боевой опыт украинской армии, особенно с 2022 года, уникальный. Однако в интересах нашей победы украинское военно-политическое командование должно постоянно находить новые возможности.

Напоследок главнокомандующий ВСУ предупредил, что Россия для отвлечения внимания от Украины, может спровоцировать конфликты в других странах.

Залужный определил главные задачи на 2024 год