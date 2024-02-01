Ба більше, за словами Залужного наша армія здатна забезпечити існування української державності. Однак усе ж певні недоліки у військовій системі, на думку генерала, все ж є.
Цікаво Новий дизайн операцій і нова філософія бойових дій: про що йдеться в другій статті Залужного
Залужний розповів про можливості армії
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що мета українського військово-політичного командування –максимально накопичити новітні бойові можливості, щоб покращити результати на полі бою.
За словами Залужного, у 2024 році Україна має зосередити основні зусилля на трьох напрямках:
- створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами;
- впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування;
- якнайшвидше опанувати нові бойові можливості.
Крім того, генерал зауважив, що на заваді можливостей української армії наразі стоїть недосконалість нормативно-правової бази. Також на це впливає і часткова монополізація оборонної промисловості.
Залужний також підкреслив, що бойовий досвід української армії, особливо з 2022 року, унікальний. Проте в інтересах нашої перемоги українське військово-політичне командування повинне постійно знаходити нові можливості.
Наостанок головнокомандувач ЗСУ попередив, що Росія для відвернення уваги від України, може спровокувати конфлікти в інших країнах.
Залужний визначив головні завдання на 2024 рік
- Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що безсумнівну перевагу на фронті мають саме технології. Саме завдяки їм можна збільшити кількість безконтактних бойових дій, що дозволить знизити рівень втрат армії.
- Залужний також наголосив на збільшенні виробництва безпілотних літальних апаратів. Адже безпілотні та інші новітні технології дають можливість розв'язати низку ключових проблем, які виникають під час організації та ведення бойових дій Силами оборони.
- У своїй новій статті генерал також окреслив, що операції української армії повинні мати "новий дизайн", а бойові дії – "нову філософію". Про що мовилося у новій статті Валерія Залужного – читайте у матеріалі.