Ба більше, за словами Залужного наша армія здатна забезпечити існування української державності. Однак усе ж певні недоліки у військовій системі, на думку генерала, все ж є.

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Залужний розповів про можливості армії

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що мета українського військово-політичного командування –максимально накопичити новітні бойові можливості, щоб покращити результати на полі бою.

За словами Залужного, у 2024 році Україна має зосередити основні зусилля на трьох напрямках:

створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами;

впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування;

якнайшвидше опанувати нові бойові можливості.

Крім того, генерал зауважив, що на заваді можливостей української армії наразі стоїть недосконалість нормативно-правової бази. Також на це впливає і часткова монополізація оборонної промисловості.

Залужний також підкреслив, що бойовий досвід української армії, особливо з 2022 року, унікальний. Проте в інтересах нашої перемоги українське військово-політичне командування повинне постійно знаходити нові можливості.

Наостанок головнокомандувач ЗСУ попередив, що Росія для відвернення уваги від України, може спровокувати конфлікти в інших країнах.

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