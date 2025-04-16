Зеленский создал военные администрации для Мариуполя и еще 9 населенных пунктов в оккупации

Владимир Зеленский 16 апреля издал указ о создании новой военной администрации в Донецкой области. Речь идет о Мариуполе и еще 9 населенных пунктах, которые находятся во временной оккупации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента Украины.

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Какие новые военные администрации образовал президент

В соответствии с новым указом, во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" Владимир Зеленский постановил образовать 10 военных администраций.

Так, в Мариупольском районе были образованы: Кальчицкая сельская, Мангушская поселковая, Мариупольская городская, Никольская поселковая и Сартанская поселковая военные администрации.

А в Волновахском районе образованы Старомлиновская сельская, Хлебодаровская сельская, Волновахская городская, Мирненская поселковая и Ольгинская поселковая военные администрации.

В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий,

– говорится в указе.

Президент также поручил Генеральному штабу ВСУ, Донецкой областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отдельными распоряжениями Владимир Зеленский также назначил 8 новых руководителей военных администраций в Донецкой области.

Ими стали: