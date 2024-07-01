Зеленский объяснил, что считает реальной победой в войне и без чего будут большие риски

Украине нужна реальная победа в войне, которую развязала Россия. Один из важнейших элементов – невозможность повторения агрессии.

Об этом в Владимир Зеленский заявил в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer. Президент объяснил, что именно является реальной победой в войне, передает 24 Канал.

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Зеленский о реальной победе в войне с Россией

Глава государства подчеркнул, что важно не допустить разрушений полностью Украины и всего украинского. Также заметил, наверное, кто-то скажет, что мы уже полностью прошли этот этап. Однако пока не закончится война, нельзя сказать, что мы полностью отстояли нашу независимость.

Потому что очень важный момент в победе – это безопасность для настоящего и для будущих поколений. А это невозможность повторения агрессии,

– подчеркнул Зеленский.

Также отметил, что невозможность возвращения агрессии – один из важнейших элементов, который нельзя просто пробежать или пролистать.

Мы должны быть в Евросоюзе – это экономическая безопасность, мы должны быть в НАТО. И если у нас этого нет, я считаю, что это большие риски для нас. Очень большие, что этот враг вернется в лице Путина или другого Кремля, через 20 лет или 40 – 50, я не знаю,

– заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что нужна коллективная защита Украины.