Зеленский получит послание от Байдена в Давосе по поводу стратегии войны, – Bloomberg

Владимир Зеленский 15 января прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии. Там украинский глава должен встретиться с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Журналисты Bloomberg отметили, что Салливан передаст в Давосе нашему президенту послание от Джо Байдена. Оно касается стратегии ведения войны против России.

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Байден передаст Зеленскому важную информацию о войне

Авторы материала отметили, что в Белом доме настаивают, чтобы Украина изменила свою стратегию борьбы с российскими оккупантами. В частности, в Администрации Байдена советуют нашему военно-политическому командованию перейти от наступления обороны.

Журналисты подчеркнули, что в таком случае Зеленский должен сказать Салливану, чтобы тот передал Байдену и напомнил Конгрессу США, что Украина может защищаться должным образом только, если США и их союзники гарантируют, что у них есть для этого средства.

Замороженная линия фронта имеет другую историю. Россияне хорошо окопались, а украинцы потеряли солдатов и потратили много боеприпасов, особенно для противовоздушной обороны от неустанных российских ракетных обстрелов. Наступление всегда тяжелее защиты, но для Украины сейчас об этом не может быть и речи.

– подчеркнули авторы материала.

В издании также подчеркнули, что Путин понял тактические преимущества обороны и фактически отдал приказ своей армии приостановить завоевание и удерживать земли, захваченные до этого. Это для российского диктатора имеет стратегический смысл, ведь он ждет выборов в США в ноябре 2024 года, в надежде, что Дональд Трамп вернется в Белый дом и они вместе заключат соглашение, которое точно не будет позитивным для Украины.

"Путин перевел российское общество на военные рельсы. В 2024 году Кремль потратит на свою армию 8% ВВП, что впервые после распада Советского Союза превысит социальные расходы. Российские заводы производят пули и бомбы, а их партнеры Иран и Северная Корея присылают больше боеприпасов", – написали журналисты Bloomberg

Оборона возможна только с помощью союзников

Авторы материала сказали, что в Украине тоже есть ресурсы, но их гораздо меньше, поэтому всю необходимую помощь получают от США, Великобритании, Европейского Союза и других западных союзников. Но сейчас вся процедура усложняется.

Украине нужно наращивать собственное производство боеприпасов, но это легче сказать, чем сделать, пока российские ракеты обстреливают ее заводы. В этом контексте Зеленский прав, отвергая неоднократные призывы Запада к прекращению огня,

– отметили в издании.

Журналисты объяснили, что Россия может использовать паузу для перевооружения и пополнения запасов, чтобы впоследствии возобновить полномасштабную атаку на украинское общество. Но Украина во время того же перемирия может не получить больше денег и оружия от Запада.

Поэтому Зеленский, по мнению авторов материала, должен объяснить Салливану, что украинская армия может прекратить ездить на танках по хорошо добытой грязи и траншеям и попытаемся удержать то, что есть. Но украинская армия может защитить линии обороны только в том случае, если США и Европа продолжат посылать беспилотники, ракеты и пули, а также комплектование для строительства непроницаемых укреплений.