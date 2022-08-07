Никто не остановит ветер с радиоактивным загрязнением, – Зеленский призвал к ответу россии

Владимир Зеленский рассказал детали своего разговора с Шарлем Мишелем – президентом Евросовета. Украинский лидер сообщил об угрозе, которую россия создала, нанося удары по ЗАЭС.

Во время вечернего обращения Зеленский призвал мир принципиально отреагировать на удары по ЗАЭС, сообщает 24 канал. Президент отметил, что ни один народ в мире не может чувствовать себя безопасно, когда страна-террористка обстреливает АЭС.

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Не дай Бог, произойдет что-то непоправимое – и никто не остановит ветер, который будет разносить радиоактивное загрязнение. Поэтому уже сейчас нужен принципиальный ответ международного сообщества на эти российские удары по Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что нужен принципиальный ответ международного сообщества на удары россиян по ЗАЭС.

Обстрел ЗАЭС 6 августа

российские оккупанты вечером 6 июня снова обстреляли ЗАЭС. Враг чуть не попал в контейнеры отработанного ядерного топлива. Они стоят под открытым небом у места попадания.

В каждом из 174 контейнеров – по 24 сборки отработанного ядерного топлива. Враг повредил:

3 датчика радиационного мониторинга вокруг площадки;

800 квадратных метров оконных поверхностей.

Пострадал один человек. Работник ЗАЭС был госпитализирован с осколочным ранением.

Обращение Зеленского за 7 августа: смотрите видео