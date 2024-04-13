Украинский глава подчеркнул, что не стоит загадывать, что будет в будущем. Однако он отметил, что уже есть очевидные вещи относительно того, что будет с нашим государством после войны.
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Президент сказал, какой видит Украину в ближайшее время
Зеленский отметил, что относительно будущего нашего государства есть вещи, которые уже понятны, и он уверен на 100%, что все это для нашего государства будет.
Страна ЕС, очень верю, что страна НАТО. Я думаю, что так и будет, что мы это дожмем,
– подчеркнул глава государства.
Президент также выразил уверенность, что Украину будут восстанавливать многие страны. По мнению украинского главы, возможно, это будет не весь мир, но безусловно Украина будет восстанавливаться и восстанавливаться после окончания войны.
Зеленский рассказал, что бы сказал себе образца 2019 года
- Отвечая на вопрос, что бы сказал себе образца 2019 года, Владимир Зеленский отметил, что война очень сильно изменила его, и у него другие ценности и приоритеты. В то же время он считает, что не уважал время, а теперь почувствовал, как быстро дети растут.
- Глава государства добавил, что война делает нас трезвыми в философском смысле этого слова. Поэтому, украинский глава дал бы себе образца 2019 года совет уважать время.
- Зеленский также высказался относительно амнистии для военных, которые дезертировали из воинской части. Глава государства подчеркнул важность амнистии по закону, однако подчеркнул, что подчеркнул, что нельзя обобщать все ситуации.
- Президент также отметил, что через медийные площадки, такие как Telegram, TikTok, Россия, вкладывая большие средства, начинает массово давить на сознание не только украинцев, но и граждан по всему миру. Зеленский подчеркнул, что страна-агрессор дезинформирует общество Европы, Соединенных Штатов, Латинской Америки, Африки.
- Украинский глава подчеркнул, что нельзя замалчивать те или иные российские нарративы и играть с ними в "поддавки". По словам Зеленского, Украине нужно работать на опережение и распространять правду о войне.