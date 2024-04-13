Український очільник наголосив, що не варто загадувати, що буде у майбутньому. Однак він наголосив, що вже є очевидні речі щодо того, що буде з нашою державою після війни.

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Зеленський зазначив, що щодо майбутнього нашої держави є речі, які вже зрозумілі, і він впевнений на 100%, що все це для нашої держави буде.

Країна ЄС, дуже вірю, що країна НАТО. Я думаю, що так і буде, що ми це дотиснемо,

– наголосив глава держави.

Президент також висловив впевненість, що Україну будуть відбудовувати багато країн. На думку українського очільника, можливо, це буде не весь світ, але безумовно Україна буде відбудовуватися та відновлюватися після закінчення війни.

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