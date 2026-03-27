Военный обозреватель из Израиля предположил, может ли Иран ударить ракетами по Украине

Украинские специалисты находятся на Ближнем Востоке и должны помочь союзникам противодействовать иранским дронам. На фоне этого звучат заявления о возможном ответе Ирана по Украине.

Стоит заметить, что количество иранских ракет и установок серьезно уменьшилось. Но, как заметил 24 Каналу военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, оценивая возможности противника, не надо опираться только на логические выводы.

Может ли Иран атаковать Украину?

В противостоянии с ХАМАС Израиль ошибся, когда учитывал только логические выводы, оценивал выгоду для противоположной стороны. Но самым важным является возможности, а логическое решение или нет – это уже другой вопрос. Итак, стоит осознавать, что Иран имеет возможности дотянуться до Украины ракетами.

Это они показали, ударив по острову Диего-Гарсия, что в 4000 километрах от Ирана. Дальности 2000 тысячи километров вполне хватит, если атаковать с северо-запада страны. Тогда можно достать до Европы и Украины. Но это если говорить с точки зрения возможностей.

С точки зрения логики, разбрасываться ракетами не в интересах Ирана. Все, что имеют, они пытаются использовать по Израилю. Но демонстративно бьют по другим странам, например, по американским базам в Турции. Хотя турецкие власти довольно дружественно относятся к иранцам,

– подчеркнул военный эксперт.

Если Иран считает, что надо демонстративно по кому-то ударить, то они могут это сделать. Это подтверждают удары по Оману, Ливану, Азербайджану. Но понятно, что Украина точно "не первая в очереди" из-за своего желания помочь Саудовской Аравии и ОАЭ.

"Конечно, это раздражает Иран, но у него в приоритете может быть Греция, Болгария и Румыния, откуда взлетают американские самолеты-заправщики, где есть базы стран НАТО. Учитывая это, именно эти страны больше помогли США, чем Украина", – объяснил Давид Шарп.

Обратите внимание! Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко подтвердил, что Иран может запустить по Украине 1 – 2 ракеты. Однако, позиции нашего государства в регионе усиливаются. Нам нужно использовать шанс, когда Израиль отошел от Москвы.

Также надо учитывать то, что даже одна ракета станет настоящим шоком для Румынии, но этим точно не удивишь Украину. ее атакуют ежедневно. Такими действиями Иран только утвердит статус террориста. К тому же все помнят, что Иран поддерживает Россию и своими "Шахедами" нанес немало вреда Украине.

