Украина помогает сбивать иранские беспилотники на Ближнем Востоке. Это важная помощь для Соединенных Штатов.

Американский репортер CBS News Эйдан Стретч рассказал 24 Каналу, что Украина является союзником Соединенных Штатов. Наше государство в очередной раз это доказало, оказав помощь США и другим странам на Ближнем Востоке.

Украина помогла Соединенным Штатам

По словам журналиста, уже была информация от СМИ, что Россия предоставляла и продолжает предоставляли разведывательные данные для Ирана. Также, по некоторым данным, они еще и передали свои беспилотники для ударов по странам Ближнего Востока и американских военных объектах.

Зато Украина поддержала Соединенные Штаты. Киев сразу предоставил экспертов по дронов и других важных технологий, которые помогают США защищать различные объекты.

По разным опросам, более 70% американцев считают Россию агрессором, а Украину – союзником США, который защищает себя. Понятно, что там четко видят: Россия – враг, который помогает Ирану, а Украина – надежный союзник,

– сказал журналист.

Обратите внимание! По данным СМИ, США рассматривают возможность провести наземную операцию в Иране. В частности речь идет об острове Харк, через который проходит значительная часть иранского нефтяного экспорта.

По словам журналиста, в Соединенных Штатах достаточно низкая поддержка войны в Иране. Многие люди голосовали за Трампа из-за его обещания прекратить войну, а не продолжать ее.

