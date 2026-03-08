Зеленский откровенно заявил о влиянии войны в Иране на Украину

Владимир Зеленский предположил, сколько может длиться война в Иране. Также президент сказал, какие последствия конфликт на Ближнем Востоке может иметь для Украины.

Зеленского спросили, не боится ли он, что из-за событий в Иране люди в мире забудут о войне в Украине.

Так работает внимание человека. Так, или иначе внимание смещается на Ближний Восток. Я очень надеюсь, что война на Ближнем Востоке будет непродолжительной, по крайней мере не такой как в Украине. Пока мы не видим никакого прогресса в мирных переговорах. Мое отношение такое: если у них не будет переговоров о прекращении огня в первые дни, тогда есть значительный риск продолжения конфликта на Ближнем Востоке. Так или иначе это будет иметь влияние на ситуацию в Украине. Меньше внимания – меньше поддержки. Меньше поддержки значит меньше ПВО,

– ответил Зеленский.