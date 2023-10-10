Мир наконец-то поймет, с чем имеет дело, – Данилов объяснил значение войны в Израиле для Украины

В Израиле идет война с боевиками ХАМАС. Секретарь СНБО Украины объяснил, как это может повлиять на ход полномасштабной войны в Украине.

По словам Алексея Данилова, события в Израиле показывают, что войну за демократию нельзя ущемлять только Украиной. Он убежден, что нападение ХАМАСа – не случайность, а "логическое продолжение" войны авторитаризма против Запада.

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Сила безнаказанного зла будет расти

Данилов убежден, что безнаказанное зло – это зло, сила которого будет постоянно расти вместе с его наглостью. По его словам, если врага не уничтожить, он расценит это как слабость.

Трагедия Израиля помогает миру наконец-то понять, с чем он имеет дело, и по новому оценить роль и значение Украины в ее борьбе против России,

– подчеркнул он.

К примеру, то, что раньше могло казаться проявлением локальной злости, сейчас смотрится как системная попытка переписать принципы мирового существования.

По словам секретаря СНБО, война в Израиле также дает понять важность фактора времени.

Россия может использовать события в Израиле в свою пользу