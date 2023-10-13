Михаэль Бродский, посол государства Израиль в Украине, в большом интервью 24 Каналу рассказал об общих ценностях двух государств. По его словам, наши народы хорошо понимают друг друга. Полный текст интервью читайте по ссылке.

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Как происходит эвакуация граждан Украины из Израиля

Мы оказываем помощь всем дипломатическим представительствам, чьи граждане находятся и в Израиле, и в Секторе Газа и хотят эвакуироваться. Впрочем, к сожалению, эвакуация сегодня осложнена,

– сообщил посол.

Есть несколько причин, почему сложно уехать из региона. Во-первых, конечно же, там продолжаются активные боевые действия. Во-вторых, из аэропорта Бен-Гурион можно вылететь не во все страны, к тому же количество полетов сильно ограничено.

Посольство Украины в Израиле находится на связи с гражданами Украины, обеспечивает их эвакуацию, если есть такая возможность.

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Сотрудничество Израиля с Украиной

Посол поблагодарил украинские власти и украинцев за то, что поддержали Израиль.

Эта поддержка очевидна, мы ее чувствуем, она очень важна для нас. То, что сейчас происходит в Израиле, еще раз подчеркивает схожесть наших стран. Наши народы близки, мы придерживаемся одних и тех же ценностей и очень хорошо понимаем друг друга,

– подытожил он.

Сколько украинских граждан пострадало в Израиле

Сейчас известно об 11 погибших.

"МИД Украины может подтвердить гибель 11 украинцев в Израиле. Еще 9 граждан числятся пропавшими без вести. 12 – цифра МВД Израиля. Но мы ориентируемся на данные, подтвержденные МИД", – говорят в Министерстве иностранных дел Украины.

Доказательства российского следа

Глава ГУР Кирилл Буданов привел доказательства того, что россияне были причастны к нападению ХАМАС на Государство Израиль. Их выдает тактика, ведь на Ближнем Востоке не обстреливают технику из FPV-дронов.