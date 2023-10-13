Міхаель Бродський, посол Держави Ізраїль в Україні, у великому інтерв'ю 24 Каналу розказав про спільні цінності двох держав. За його словами, наші народи добре розуміють одне одного. Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням.

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Як відбувається евакуація громадян України з Ізраїлю

Ми надаємо допомогу всім дипломатичним представництвам, чиї громадяни перебувають і в Ізраїлі, і в Секторі Гази та хочуть евакуюватися. Втім, на жаль, евакуація сьогодні ускладнена,

– повідомив посол.

Є декілька причин, чому складно виїхати з регіону. По-перше, звісно ж, там тривають активні бойові дії. По-друге, з аеропорту Бен-Гуріон можна вилетіти не до всіх країн, до того ж кількість польотів сильно обмежена.

Посольство України в Ізраїлі перебуває на зв'язку з громадянами України, забезпечує їхню евакуацію, якщо є така можливість.

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Співпраця Ізраїлю з Україною

Посол подякував українській владі й українцям за те, що підтримали Ізраїль.

Ця підтримка очевидна, ми її відчуваємо, вона для нас дуже важлива. Те, що зараз відбувається в Ізраїлі, вкотре підкреслює схожість наших країн. Наші народи близькі, ми дотримуємося одних і тих самих цінностей і дуже добре розуміємо одні одних,

– підсумував він.

Скільки українських громадян постраждало в Ізраїлі

Наразі відомо про 11 загиблих.

"МЗС України може підтвердити загибель 11 українців в Ізраїлі. Іще 9 громадян вважаються зниклими безвісти. 12 – цифра МВС Ізраїлю. Але ми орієнтуємося на дані, підтверджені МЗС", – кажуть у Міністерстві закордонних справ України.

Докази російського сліду

Голова ГУР Кирило Буданов навів докази того, що росіяни були причетні до нападу ХАМАС на Державу Ізраїль. Їх видає тактика, адже на Близькому Сході не обстрілюють техніку з FPV-дронів.