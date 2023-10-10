Спасло, что узнали арабский акцент: израильтянка рассказала о нападении ХАМАС на ее дом

Жительница Израиля, семья которой пережила нападение ХАМАС на их дом, рассказала о том, из-за каких ужасов им пришлось пройти. Их дом расположен в нескольких шагах от места, где террористы прорвали границу.

Дом семьи Шиндлер в кибуке Керем-Шалом стоит всего в нескольких шагах от того места, где боевики прорывали бульдозером границу Газы. Ужас начался, когда у себя дома они услышали арабский язык.

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ХАМАС пытались выдать себя за израильских военных

Мать шести маленьких детей Ревиталь Шиндлер рассказала, что боевики разбудили их в 6:30, объявив "красную тревогу".

Мы отправились в туалет. Мы начали слышать выстрелы отовсюду, дом и гостиная были заполнены шарами,

– сказала она.

Когда ее муж Амихай услышал в доме звуки на арабском языке, сразу пошел в безопасную комнату и взялся за ручку двери, чтобы никто не смог войти. Вместо этого террористы подло кричали: "Мы солдаты ЦАХАЛа, мы хотим войти". Однако семья услышала арабский акцент, и сказала: "Мы не откроем дверь". После этого началась перестрелка.

Террористы бросили в дверь гранату

Ревиталь Шиндлер рассказала, что когда ее муж держал дверь, боевики бросили в них гранату, от которой Амихай взлетел на воздух.

К счастью, 33-летний мужчина выжил после взрыва и сейчас восстанавливается в больнице в Тель-Авиве. Однако ему пришлось ампутировать одну руку.

Террористы ХАМАС беспощадно убивают жителей Израиля разного пола и возраста. Через 2 дня, только по состоянию на вечер 9 октября количество погибших израильтян выросла до 900. В медучреждения страны обратились 2 500 граждан, которые имели ранения разной степени.