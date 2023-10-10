Будинок сім'ї Шиндлер у кібуці Керем-Шалом стоїть усього за кілька кроків від того місця, де бойовики проривали бульдозером кордон Гази. Жах почався, коли у себе вдома вони почули арабську мову.

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ХАМАС намагались видати себе за ізраїльских військових

Мати шістьох маленьких дітей Ревіталь Шиндлер розповіла, що бойовики розбудили їх о 6:30, оголосивши "червону тривогу".

Ми пішли в туалет. Ми почали чути постріли звідусіль, будинок і вітальня були заповнені кулями,

– сказала вона.

Коли її чоловік Аміхай почув у будинку звуки арабською мовою, то одразу пішов у безпечну кімнату та взявся за ручку дверей, щоб ніхто не зміг увійти. Натомість терористи підло кричали: "Ми солдати ЦАХАЛу, ми хочемо увійти". Однак сім'я почула арабський акцент, і сказала: "Ми не відчинимо двері". Після цього почалася перестрілка.

Терористи кинули у двері гранату

Ревіталь Шиндлер розповіла, що коли її чоловік тримав двері, бойовики кинули в них гранату, від якої Аміхай злетів у повітря.

На щастя, 33-річний чоловік вижив після вибуху і зараз відновлюється в лікарні в Тель-Авіві. Однак йому довелося ампутувати одну руку.

Терористи ХАМАС нещадно вбивають жителів Ізраїлю різної статі та віку. За 2 дні, лиш станом на вечір 9 жовтня кількість загиблих ізраїльтян виросла до 900. До медзакладів країни звернулося 2 500 громадян, які мали поранення різного ступеню.