Построили целый город-метро: как Израиль может победить ХАМАС

Израиль проводит операции в Секторе Газа с целью нейтрализации военной структуры ХАМАС. Однако, вероятно, ЦАХАЛ может начать и полномасштабную операцию на палестинской территории.

Бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман сказал 24 Каналу, что операции Израиля осложнены из-за того, что боевики ХАМАС прячутся в сооруженном ими огромном подземном городе.

К теме Расширенные операции в Газе не являются официальным наземным вторжением, – армия обороны Израиля.

Задание ЦАХАЛ

Этот город под землей протягивается на сотни километров. В нем есть бункеры, туннели, служебные помещения.

Они построили большой город-метро. И там находятся примерно от 30 до 40 тысяч бойцов ХАМАС. Также вместе с ними их семьи и обслуживающий персонал, и все вместе они составляют количество до 80 – 100 человек,

– объяснил бывший посол Израиля в России.

Всю эту инфраструктуру Израиль должен ликвидировать. В частности, необходимо уничтожить большой склад оружия, накопленный ХАМАС. А также парашютные планеры, с помощью которых палестинские боевики перелетали 7 октября над стеной, разделяющей Сектор Газы и Израиль.

Кроме того, у ХАМАСа есть небольшие лодки, на которых они собирались атаковать Израиль по морю. Их тоже нужно ликвидировать.

Эту задачу Израиль может выполнить. Однако этот процесс требует достаточно длительного времени. Поскольку жизнь каждого солдата и офицера ЦАХАЛ очень дорога.

Но палестинцы об этом не думают, людей ліквідіруют. И сами они готовы погибнуть за эту экстремистскую исламскую идею,

– подчеркнул Мил-Ман.

Какую цену может заплатить Израиль за победу над ХАМАС: смотрите видео

Израиль и ХАМАС находятся на разных полюсах, и чтобы предотвратить большие жертвы среди израильтян, ЦАХАЛ обязан проводить операции на территории Сектора Газа медленно, четко, с полным пониманием разведданных.

"Уже несколько дней продолжается тактическая операция и есть двое раненых солдат ЦАХАЛ и ликвидированы десятки боевиков ХАМАС. Если так будет продолжаться, это хороший результат. Все понимают, что победа дастся очень большой ценой. Но нам нужно эту цену сделать, насколько нам удастся, незначительной", – подчеркнул Аркадий Мил-Ман.

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Начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герцы Галеви заявил израильским военным на границе с Сектором Газы, что они должны быть сосредоточены только на одном – "победе, ликвидации ХАМАС, поражении как можно большего количества вражеских командиров, как можно больше вражеских истребителей и как можно большего количества вражеской инфраструктуры". Также он добавил, что это будет "длительный процесс".

Также западные СМИ сообщали, что Израиль пока воздержался от проведения полномасштабного наступления в Газу, прислушавшись к рекомендации США. ЦАХАЛ проводит в настоящее время ограниченные операции на палестинской территории. Также Израиль усилил авиаудары по Сектору Газа.

Ранее в ЦАХАЛ рассказывали, что 28 октября израильская авиация поразила свыше 450 военных объектов ХАМАС по всей территории Сектора Газа. В частности, под удары попали военные штабы, наблюдательные посты и противотанковые огневые позиции террористов.

По последней информации количество заложников, которых захватил ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября, выросло до 239. Ранее правительство страны сообщало о 229 заложниках из более чем 20 стран, находящихся в Секторе Газа.