Вооруженные Силы Израиля нанесли удар по военной инфраструктуре Хезболлы в Ливане. Перед этим наблюдатели ЦАХАЛа заметили отряд террористов, пытавшийся проникнуть на территорию их государства.
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Пытались заложить взрывчатку
Террористы пытались пересечь ограждение безопасности с Ливаном и заложить взрывное устройство. Четверо террористов погибли.
Террористов уничтожили: смотрите видео
Кроме того, Израиль нанесли удары по террористическим объектам и военной инфраструктуре террористической организации «Хезболла» в Ливане. Эта атака была спланирована в ответ на обстрелы террористов.
Израиль нанес ответный удар: смотрите видео
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