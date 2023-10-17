Збройні Сили Ізраїлю завдали удару по військовій інфраструктурі Хезболли у Лівані. Перед цим спостерігачі ЦАХАЛу помітили загін терористів, який намагався проникнути на територію їхньої держави.
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Намагались закласти вибухівку
Терористи намагались перетнути огорожу безпеки з Ліваном і закласти вибуховий пристрій. Четверо терористів загинули.
Терористів знищили: дивіться відео
Крім цього, Ізраїль завдали ударів по терористичних об’єктах та військовій інфраструктурі терористичної організації «Хезболла» в Лівані. Ця атака була спланована у відповідь на обстріл терористів.
Ізраїль завдав удару у відповідь: дивіться відео
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