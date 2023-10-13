Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский в интервью сайту 24 Канала рассказал, что противостояние с ХАМАС – "это настоящая война" для Израиля. Он добавил, что Израиль отмечает, что "даже с юридической точки зрения – это война".

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Поражение террористов – косвенный удар по Ирану

Михаэль Бродский прокомментировал, как полное уничтожение ХАМАС может повлиять на Иран. По его словам, Иран заинтересован в продолжении террора против Израиля.

Иран заинтересован в глобальной войне против Израиля. Иран никогда не скрывал своих целей уничтожить Израиль полностью. Если бы у него была такая возможность, он бы с удовольствием это сделал,

– сказал посол.

Поэтому, как говорит Бродский, любое поражение террористов – "это и косвенный удар по способностям Ирана сеять террор, сеять войны по всему миру".

Он убежден, что цивилизованный мир должен быть заинтересован в полном уничтожении ХАМАС и поддерживать Израиль в этой борьбе.

Ведь ХАМАС – это лишь часть того террористического интернационала, который сегодня существует не только на Ближнем Востоке,

– сказал посол.

Насколько реальна угроза для Израиля со стороны Хезболлы

Михаэль Бродский уверяет, что Израиль всерьез воспринимаем угрозу со стороны ливанской группировки Хезболла.

"Как вы знаете, Израиль принял меры для защиты наших северных границ. Туда перебросили часть армии и резервистов", – сказал он.

Также посол отметил, что Израиль через дипломатические и публичные каналы передал заявления, предупреждающие Хезболлу, Ливан, Сирию и Иран от вмешательства в войну.

"Ведь цена, которую заплатит Хезболла и поддерживающие террор страны, эта цена будет колоссальной. Поэтому мы надеемся, что им хватит здравого смысла, чтобы не вступить сейчас в войну", – резюмировал Бродский.

Что известно о войне между ХАМАС и Израилем