Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю сайту 24 Каналу розповів, що протистояння з ХАМАС – "це справжня війна" для Ізраїлю. Він додав, що Ізраїль наголошує, що "навіть з юридичної точки зору – це війна".

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Поразка терористів – непрямий удар по Ірану

Міхаель Бродський прокоментував, як повне знищення ХАМАС може вплинути на Іран. За його словами, Іран зацікавлений у продовженні терору проти Ізраїлю.

Іран зацікавлений у глобальній війні проти Ізраїлю. Іран ніколи не приховував своїх цілей знищити Ізраїль повністю. Якби у нього була така нагода, він би з задоволенням це зробив,

– сказав посол.

Тому, як каже Бродський, будь-яка поразка терористів – "це й непрямий удар по спроможностях Ірану сіяти терор, сіяти війни по всьому світу".

Він переконаний, що цивілізований світ повинен бути зацікавленим у повному знищенні ХАМАС й підтримувати Ізраїль у цій боротьбі.

Адже ХАМАС – це лише частина того терористичного інтернаціоналу, який сьогодні існує не лише на Близькому Сході,

– сказав посол.

Наскільки реальною є загроза для Ізраїлю з боку Хезболли

Міхаель Бродський запевняє, що Ізраїль серйозно сприймаємо загрозу з боку ліванського угруповання Хезболла.

"Як ви знаєте, Ізраїль вжив заходів для захисту наших північних кордонів. Туди перекинули частину армії та резервістів", – сказав він.

Також посол зазначив, що Ізраїль через дипломатичні й публічні канали передав заяви, які застерігають Хезболлу, Ліван, Сирію та Іран від втручання у війну.

"Адже ціна, яку заплатить Хезболла та країни, що підтримують терор, ця ціна буде колосальною. Тому ми сподіваємося, що їм вистачить здорового глузду, аби не вступити зараз у війну", – резюмував Бродський.

Що відомо про війну між ХАМАС та Ізраїлем