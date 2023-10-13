Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю сайту 24 Каналу розповів, що протистояння з ХАМАС – "це справжня війна" для Ізраїлю. Він додав, що Ізраїль наголошує, що "навіть з юридичної точки зору – це війна".
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Поразка терористів – непрямий удар по Ірану
Міхаель Бродський прокоментував, як повне знищення ХАМАС може вплинути на Іран. За його словами, Іран зацікавлений у продовженні терору проти Ізраїлю.
Іран зацікавлений у глобальній війні проти Ізраїлю. Іран ніколи не приховував своїх цілей знищити Ізраїль повністю. Якби у нього була така нагода, він би з задоволенням це зробив,
– сказав посол.
Тому, як каже Бродський, будь-яка поразка терористів – "це й непрямий удар по спроможностях Ірану сіяти терор, сіяти війни по всьому світу".
Він переконаний, що цивілізований світ повинен бути зацікавленим у повному знищенні ХАМАС й підтримувати Ізраїль у цій боротьбі.
Адже ХАМАС – це лише частина того терористичного інтернаціоналу, який сьогодні існує не лише на Близькому Сході,
– сказав посол.
Наскільки реальною є загроза для Ізраїлю з боку Хезболли
Міхаель Бродський запевняє, що Ізраїль серйозно сприймаємо загрозу з боку ліванського угруповання Хезболла.
"Як ви знаєте, Ізраїль вжив заходів для захисту наших північних кордонів. Туди перекинули частину армії та резервістів", – сказав він.
Також посол зазначив, що Ізраїль через дипломатичні й публічні канали передав заяви, які застерігають Хезболлу, Ліван, Сирію та Іран від втручання у війну.
"Адже ціна, яку заплатить Хезболла та країни, що підтримують терор, ця ціна буде колосальною. Тому ми сподіваємося, що їм вистачить здорового глузду, аби не вступити зараз у війну", – резюмував Бродський.
Що відомо про війну між ХАМАС та Ізраїлем
- Після того, як терористи ХАМАС напали на Ізраїль, армія країни завдає ударів по Сектору Гази.
- Винищувачі ЦАХАЛ за минулу ніч завдали ударів по 750 військових цілях, включаючи підземні тунелі терористів ХАМАС, військові комплекси і пости, резиденції високопоставлених терористичних агентів, які використовувалися як військові командні центри, склади зі зброєю тощо.
- Армія Ізраїлю наказала мешканцям північної частини Гази евакуюватися на південь. Ізраїльські військові попередили, що жителі північної частини Гази мають 24 годин для евакуації.
- Внаслідок нападу ХАМАС в Ізраїлі загинули 1300 людей. Що стосується жертв і постраждалих у Секторі Гази, то так зване міністерство охорони здоров'я повідомило про загиблих 1 417 палестинців.