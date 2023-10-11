Всего в кибуке проживало около 1000 человек. В понедельник, 9 октября, там после вторжения ХАМАС обнаружили более 100 тел.

К теме Террористы убили каждого десятого: в кибуце Беэри обнаружили более 100 тел убитых израильтян

Что известно об атаке на Беэри

ХАМАС 7 октября прорвался через границу Израиля. Палестинские боевики сломали забор около 6:30. Уже в 7 часов утра они прибыли в Беэри.

Террористы ехали на мотоциклах. Они были вооружены до зубов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что боевики убили трех человек в машине, вытащили их тела и угнали автомобиль. Также камерам удалось снять, как террористы ХАМАС взяли в плен 5-х местных жителей. К сожалению, позже 4-х из них нашли мертвыми.

По словам очевидцев, боевики ходили по домам от двери к двери и пытались ворваться в дома. В Беэре после атаки ХАМАС обнаружили 107 тел. Большинство убитых оказались местными гражданскими жителями. Среди погибших были и представители израильских сил безопасности. В ЦАХАЛ заявили, что этот кибуц очень сильно пострадал.

К слову, ужасные события в Беэре проходили почти одновременно с не менее жуткой бойней на музыкальном фестивале возле кибуца Реим.

Девушке удалось спасти свой кибуц от ХАМАС