Всього у кібуці проживало близько 1000 жителів. У понеділок, 9 жовтня, там після вторгнення ХАМАС знайшли понад 100 тіл.

До теми Терористи вбили кожного десятого: у кібуці Беері знайшли понад 100 тіл убитих ізраїльтян

Що відомо про атаку на Беері

ХАМАС 7 жовтня прорвався через кордон Ізраїлю. Палестинські бойовики зламали паркан близько 6:30. Вже о 7 годині ранку вони прибули у Беері.

Терористи їхали на мотоциклах. Вони були озброєні до зубів. Камери відеоспостереження зафіксували, що бойовики вбили трьох людей в машині, витягли їхні тіла та викрали автівку. Також камерам вдалося зафільмувати, як терористи ХАМАС взяли у полон 5-х місцевих жителів. На жаль, пізніше 4-х з них знайшли мертвими.

За словами очевидців, бойовики ходили по домах від дверей до дверей та намагалися увірватися до будинків. У Беері після атаки ХАМАС знайшли 107 тіл. Більшість вбитих виявилися місцевими цивільними жителями. Серед загиблих також були представники ізраїльських сил безпеки. В ЦАХАЛ заявили, що цей кібуц дуже сильно постраждав.

До слова, жахливі події у Беері проходили майже одночасно з не менш моторошною бійнею на музичному фестивалі біля кібуцу Реїм.

Дівчині вдалося врятувати свій кібуц від ХАМАС