Израиль расчистил свои границы: проникновений боевиков больше нет

В Израиле заявили, что террористы ХАМАС уже не прорываются через границу. Кроме этого, у страны есть информация обо всех заложниках.

Представитель ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что Израиль продолжает зачистку на юге Израиля от террористов.

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Террористы ХАМАС уже не проникают через границу

Во время пресс-конференции Хагари заявил, что израильские войска по-прежнему ходят от дома к дому в городах вблизи границы с Сектором Газы в поисках террористов. Он уточнил, что в настоящее время террористов, пересекающих забор с Израилем нет, а пытающиеся испытывают удары от ВВС.

С сегодняшнего утра прошло несколько встреч с террористами. За последние несколько часов их вообще не было,

– сказал Хагари.

Тем временем военные завершили эвакуацию из прилегающих к границе городов. Однако несколько семей решили остаться.

Израиль собрал информацию обо всех пленниках

Хагари сообщил, что армия уже располагает "полными подробностями" обо всех пленных, которых ХАМАС взяли в плен.

Мы сообщили 30 семей. Когда мы завершим сообщения семей, количество заложников в секторе Газа станет известно общественности,

– уточнил он.

Также он добавил, что частота атак израильских ВВС на Сектор Газа в пять раз превышает частоту атак против "Хезболлы" во время Второй ливанской войны 2006 года. По его словам, в настоящее время около 60 истребителей наносят волны авиаударов по объектам ХАМАС.

Кроме этого, он прокомментировал проникновение террористов из Ливана. Контрадмирал подтвердил, что границу пересекли 4 ливанца – 3 из них были убиты, а одному удалось бежать обратно в Ливан. Ответственность за нападение взял Палестинский исламский джихад.