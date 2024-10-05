Трамп считает, что Израиль должен нанести удар по иранским ядерным объектам

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп считает, что Израиль должен ударить по ядерным объектам Ирана в качестве ответа на обстрел страны баллистическими ракетами на этой неделе.

Соответствующую информацию обнародовали в CNN.

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Трамп высказался за удары по ядерным объектам Ирана

В пятницу, 4 октября, Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Северная Каролина раскритиковал позицию действующего президента США Джо Байдена, который высказался против атак на иранские ядерные объекты.

В среду Байдена спросили, поддержит ли он удары по иранским ядерным объектам, на что тот дал отрицательный ответ.

Трамп прокомментировал этот эпизод так: "Они (репортеры – 24 Канал) спросили его (Байдена – 24 Канал), что вы думаете об Иране, ударили бы вы по Ирану? И он ответил: "Пока что они не ударят по ядерному оружию". Это же то, по чему вы хотите ударить, или не так?", – спросил американский политик.

По мнению кандидата от Республиканской партии, Байден ошибся.

"Разве это не то, по чему вы должны бить? Я имею в виду, что это самый большой риск, который у нас есть, – ядерное оружие. Когда ему задавали этот вопрос, ответ должен был быть таким: "Сначала ударим по ядерному оружию, а об остальном позаботимся позже", – сказал Трамп.

Как отмечает CNN, Байден надеется, что Израиль применит взвешенный подход, который сможет одновременно защитить свое право на ответный удар и избежать действий, которые могут спровоцировать дальнейшее возмездие и подтолкнуть регион к полномасштабной войне.

Напомним, что Израиль не предоставил администрации Байдена заверений, что нанесение удара по ядерным объектам Ирана не обсуждается, заявил в пятницу CNN высокопоставленный представитель Государственного департамента США.