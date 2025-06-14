Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор сайта 9 Канала (Израиль) Роман Янушевский, заметив, что люди, конечно, волнуются. Для многих стало неожиданностью обострение конфликта между Израилем и Ираном. Хотя было видно, что что-то назревает.

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Что происходит в Израиле

Как отметил Янушевский, Израиль уже активно воюет почти 2 года. Люди привыкли, что угроза со стороны ХАМАСа или хуситов не является такой страшной. Поэтому не все были готовы к атакам Ирана.

Израильская разведка сообщала, что ситуация может развиваться по-разному. Даже были предупреждения, что могут произойти отключения электроэнергии. Но пока до этого не дошло.

Пока все похоже на то, что в Израиле несколько переоценили возможности Ирана по удару. Но, конечно, Израиль подготовился к атакам,

– отметил Янушевский.

Добавим, Иран бил ракетами и дронами по Израилю в течение всей ночи 14 июня. Сообщали о по меньшей мере 5 волнах атак. Известно о 3 погибших и 60 раненых.