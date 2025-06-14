Про це 24 Каналу розповів головний редактор сайту 9 Каналу (Ізраїль) Роман Янушевський, зауваживши, що люди, звісно, хвилюються. Для багатьох стало несподіванкою загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Хоча було видно, що щось назріває.

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Що відбувається в Ізраїлі

Як наголосив Янушевський, Ізраїль вже активно воює майже 2 роки. Люди звикли, що загроза з боку ХАМАСу чи хуситів не є такою страшною. Тому не всі були готовими до атак Ірану.

Ізраїльська розвідка повідомляла, що ситуація може розвиватися по-різному. Навіть були попередження, що можуть статися відключення електроенергії. Але поки до цього не дійшло.

Поки все схоже на те, що в Ізраїлі дещо переоцінили можливості Ірану щодо удару. Але, звісно, Ізраїль підготувався до атак,

– зазначив Янушевський.

Додамо, Іран бив ракетами і дронами по Ізраїлю упродовж усієї ночі 14 червня. Повідомляли про щонайменше 5 хвиль атак. Наразі відомо про 3 загиблих та 60 поранених.