Обстрелы Николаевщины, Кривого Рога и Харьковщины: как прошла ночь в регионах

Россия продолжает обстреливать наше государство. На Востоке продолжаются тяжелые бои, несмотря на то, что некоторые говорят о паузе.

В каждом регионе Украины ситуация разная. О том, как прошла ночь в областях, рассказали источники 24 канала в ОВА.

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Относительно спокойные области и обстрелы приграничья

Согласно информации, относительно спокойно ночь прошла в следующих областях:

Волынская

Закарпатская

Ровенская

Ивано-Франковская

Львовская

Черновицкая

Винницкая

Запорожская

Хмельницкая

Тернопольская

Кировоградская

Черкасская

Хмельницкая

Одесская

Полтавская

Черниговская

Житомирская

Киевская.

Также россияне продолжают обстреливать пограничье, чтобы сдерживать там ВСУ. Поэтому в Сумской области за сутки было 18 вражеских обстрелов из разных видов вооружения. Пострадали Хотинская, Эсманьская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Новослободская общины.

Вчера вечером во время обстрелов пострадал местный фермер в Краснопольской общине. Обломки мин разбили авто, а два из них попали в шею мужчине, который был за рулем. Мужчина в больнице, его жизни сейчас ничего не угрожает. В результате обстрелов Белопольской и Миропольской общин предварительно нет жертв.

Что происходит на Харьковщине и Днепропетровщине

Под утро в Днепропетровской области враг коварно ударил из "Градов" по Ингулецкому району Кривого Рога. Погибла женщина. Еще два человека в больницах с осколочными ранениями. Повреждена школа и несколько домов.

В Харьковской области обстрелы не прекращаются также. Вечером и ночью были вражеские удары в селе Подворки Харьковского района. Загорелась хвойная подстилка и палатка ресторана. Такое же возгорание площадью 2 гектара произошло в селе Ракитное от обстрела этой ночью в 22.05.

Ночью в Изюмском районе в результате обстрелов загорелась эстакада мазута. Предварительно известно, что пострадавших нет.

Через сутки по Харьковской области стреляли из артиллерии по Чугуевскому, Богодуховскому районам. Горели частные дома, дважды враг попал в поля с пшеницей, ячменем горели до 10 гектаров площадей. В Изюмщине также обстреляли птицекомплекс. В течение суток пострадал один человек из-за обстрелов в Циркунах.

Обстрелы на Донбассе

Этот регион находится под огнем круглосуточно. К сожалению, минувшие сутки не стали исключением. В Луганской области за ночь было 8 артиллерийских обстрелов. Также трижды враг стрелял из минометов, а 9 раз выпускал ракеты по нашим позициям на Бахмутском направлении. Россияне добились незначительных успехов и продолжают наступление к западу от Лисичанска.

В Донецкой области в сутки было 5 погибших и 7 раненых гражданских. Под огонь врага попали: Бахмут, Авдеевка, Марьинка, Георгиевка, Новониколаевка, Миролюбовка, Крестище, Зайцево. Враг повредил 3 частных жилых дома, 1 многоэтажку, автобазу, дачный кооператив.

Ночью и утром обстреляли Славянск, Горняк, Часов Яр и вероятно, что выпустили ракеты по Дружковке. Было известно о по меньшей мере двух раненых гражданских.

В области нет газа, частично воды и электричества. Руководство области призывает и просит людей эвакуироваться. Процесс продолжается каждый день.

Ситуация на Юге

Южные области также сильно страдают от российского нашествия и обстрелов. Херсонщина временно оккупирована, а Николаевщину ужасно обстреливают. Утром Николаев также подвергся обстрелам. Подробная информация уточняется.

В Баштанском районе 8 июля горели пожнивные остатки и сухая трава на открытой территории. Это произошло, потому что туда попали боеприпасы.

Ночью обстрелы подверглись станции Березнеговатое, села Мураховка Калиновка. Предварительно без жертв. Информацию о повреждениях уточняют.

В Херсонской области остается напряженная ситуация на территории всей области. Оккупанты запускали оттуда ракеты по Николаевской области и освобожденным селам Херсонщины. За ночь автоматные очереди слышали жители Херсона.

Поля до сих пор горят, как и леса в броде Давида и прилегающих селах. Из-за постоянных боев становится больше уничтоженных домов и раненых людей.

российские обстрелы

К сожалению, россияне своими обстрелами уносят жизнь украинцев. Из-за утреннего удара по Кривому Рогу умер еще один человек. 20-летняя девушка, за жизнь которой боролись медики, умерла в больнице.

Утро 9 июля было беспокойным и для жителей Харькова. В городе слышали взрывы, хотя о воздушной тревоге объявления не было. Со временем сообщили о "прилете" ракет. Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что по предварительной информации, враг атаковал один из жилых районов города ракетами. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики, а также правоохранители.

Но у оккупантов тоже не все в порядке. Утром 9 июля в Чернобаевке несколько раз "прилетело". Над селом виднелся густой дым. На месте прилетов начался масштабный пожар. Местные сообщали, что были очевидцами "всех серий Чернобаевки", но таких сильных взрывов, как сейчас, еще никогда не слышали.

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