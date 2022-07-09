В кожному регіоні України ситуація різна. Про те, як минула ніч в областях, розповіли джерела 24 каналу в ОВА.

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Відносно спокійні області й обстріли прикордоння

Згідно з інформацією, відносно спокійно ніч минула у таких областях:

Волинська

Закарпатська

Рівненська

Івано-Франківська

Львівська

Чернівецька

Вінницька

Запорізька

Хмельницька

Тернопільська

Кіровоградська

Черкаська

Хмельницька

Одеська

Полтавська

Чернігівська

Житомирська

Київська.

Також росіяни продовжують обстрілювати прикордоння, щоб стримувати там ЗСУ. Тому на Сумщині за добу було 18 ворожих обстрілів з різних видів озброєння. Постраждали Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська громади.

Учора ввечері під час обстрілів постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, а два з них влучили у шию чоловіку, який був за кермом. Чоловік у лікарні, його життю зараз нічого не загрожує. Внаслідок обстрілів Білопільської та Миропільської громад попередньо немає жертв.

Що відбувається на Харківщині та Дніпропетровщині

Під ранок у Дніпропетровській області ворог підступно вдарив з "Градів" по Інгулецькому району Кривого Рогу. Загинула жінка. Ще двоє людей в лікарнях з осколковими пораненнями. Пошкоджена школа і кілька будинків.

На Харківщині обстріли не припиняються також. Увечері та вночі були ворожі удари в селі Подвірки Харківського району. Загорілася хвойна підстилка та намет ресторану. Таке ж загоряння площею 2 гектари трапилося в селі Ракітне від обстрілу цієї ночі о 22.05.

Вночі в Ізюмському районі внаслідок обстрілів загорілася естакади мазуту. Попередньо відомо, що постраждалих немає.

За добу по Харківській області стріляли з артилерії по Чугуївському, Богодухівському районах. Горіли приватні будинки, двічі ворог влучив у поля з пшеницею, ячменем – горіли до 10 гектарів площ. На Ізюмщині також обстріляли птахокомплекс. Протягом доби постраждала одна людина через обстріли в Циркунах.

Обстріли на Донбасі

Цей регіон під вогнем цілодобово. На жаль, минула доба не стала винятком. На Луганщині за ніч було 8 артилерійських обстрілів. Також тричі ворог стріляв з мінометів, а 9 разів випускав ракети по наших позиціях на Бахмутському напрямку. Росіяни досягли незначних успіхів та продовжують наступ на захід від Лисичанська.

У Донецькій області за добу було 5 загиблих та 7 поранених цивільних. Під вогонь ворога потрапили: Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Георгіївка, Новомиколаївка, Миролюбівка, Хрестище, Зайцеве. Ворог пошкодив 3 приватних житлових будинки, 1 багатоповерхівку, автобазу, дачний кооператив.

Вночі і на ранок обстріляли Слов'янськ, Гірник, Часів Яр та ймовірно, що випустили ракети по Дружківці. Було відомо про щонайменше двох поранених цивільних.

В області немає газу, частково води та електрики. Керівництво області закликає та просить людей евакуюватися. Процес триває кожного дня.

Ситуація на Півдні

Південні області також неабияк потерпають від російської навали та обстрілів. Херсонщина тимчасово окупована, а Миколаївщину жахливо обстрілюють. Зранку Миколаїв також зазнав обстрілів. Детальна інформація уточнюється.

У Баштанському районі 8 липня горіли пожнивні залишки та суха трава на відкритій території. Це сталося, тому що туди влучили боєприпаси.

Вночі обстрілів зазнали станція Березнегувате, села Мурахівка Калинівка. Попередньо без жертв. Інформацію щодо пошкоджень уточнюють.

На Херсонщині залишається напружена ситуація на території всієї області. Окупанти запускали звідти ракети по Миколаївській області та звільненим селам Херсонщини. За ніч автоматні черги також чули жителі Херсона.

Поля досі горять, як і ліси у Давидовому броді та прилеглих селах. Через постійні бої стає більше знищених будинків та поранених людей.

російські обстріли

На жаль, росіяни своїми обстрілами забирають життя українців. Через ранковий удар по Кривому Рогу померла ще одна людина. 20-річна дівчина, за життя якої боролися медики, померла у лікарні.

Ранок 9 липня був неспокійним і для мешканців Харкова. У місті чули вибухи, хоч про повітряну тривогу оголошення не було. З часом повідомили про "приліт" ракет. Глава ОВА Олег Синєгубов зауважив, що за попередньою інформацією, ворог атакував один із житлових районів міста ракетами. Високопосадовець підкреслив, що наразі на місці події працюють рятувальники, медики, а також правоохоронці.

Та в окупантів також не все в порядку. Зранку 9 липня у Чорнобаївці кілька разів "прилетіло". Над селом виднівся густий дим. На місці прильотів почалась масштабна пожежа. Місцеві повідомляли, що були очевидцями "усіх серій Чорнобаївки", але таких сильних вибухів, як нині, ще ніколи не чули.

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