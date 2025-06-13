А мировая эскалация может завершиться примерно через 15 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

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Особая опасность войны нависла над Балтией

Коваленко отметил, что сейчас ситуация становится все более напряженной во всех частях мира, а потому возможны новые конфликты.

Думаю, что вся эта мировая эскалация может завершиться где-то к 2040 году. Я говорю именно о мировом напряжении – не о нашей войне,

– написал он.

За 4 – 6 лет война угрожает Европе, как никогда. Прежде всего опасность для Балтии, где сможет попробовать воевать Россия, заручившись поддержкой КНДР.

Коваленко добавил, что надо действовать на опережение.

"Наша задача сейчас – выстоять и сохранить государство, мы справимся с этим в единстве. Единственный, кто сейчас не хочет мира – это Путин", – сказал он.

Глава ЦПД отметил, что вероятная будущая война в мире не будет классической. Впереди – бум ИИ-оружений.

Как заметил Коваленко, пока их не используют сполна на поле боя – ничего не будет.