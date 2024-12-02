Почему война в Сирии снова вспыхнула, кто против кого воюет и как это повлияет на Россию и Украину

Первые полосы мировых СМИ оккупировали новости из Сирии, события стремительно разворачиваются в формате "королевской битвы", намекая на долгожданное свержение режима одного из самых кровавых диктаторов мира Башара Асада, а также ослабление его старшего коллеги – Владимира Путина.

24 Канал коротко рассказывает, что происходит в Сирии и объясняет, как это влияет на Украину.

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Почему война в Сирии продолжается уже более 10 лет

Неожиданное для всех наступление сирийской оппозиции на Алеппо (это второй крупнейший город Сирии с населением в почти два миллиона человек, если нужны сравнения с Украиной, то это сирийский Харьков) на самом деле не был началом противостояния, а лишь новым его этапом.

Сирия в огне последние 10 лет и пока конца и края этой войне не видно. Эксперты традиционно называют конфликт "Гражданская война в Сирии", но это очень упрощенное объяснение. В реальности же, как всегда бывает на Ближнем Востоке, все значительно сложнее.

Начать стоит с того, что сам факт существования государства Сирия в ее границах – это мина замедленного действия. Когда французы и британцы после Первой мировой войны определяли, в каких границах этот ближневосточный осколок бывшей Османской империи получит суверенитет, они особо не напрягались и чертили по-живому (буквально, карандашом по карте на глаз и собственное усмотрение).

Следствием этого стали разделенные народы и этно-религиозные сообщества. Наиболее показательной и трагической стала судьба курдов – древний и многочисленный народ оказался разделенным между 4-мя государствами (Ираком, Сирией, Турцией и Ираном). Кроме того, в новом государстве образовались большие общины алавитов и шиитов, традиционно связанных с Ираном, а также немало других групп.

Все это разнообразие часто восставало, но десятилетиями как-то держалось вместе, однако, не выдержало испытаний "Арабской весной". Вслед за Тунисом, Египтом и другими странами региона вспыхнула и Сирия. Местный наследственный правитель с дипломом офтальмолога – Башар Асад решил не отдавать власть и включил "силовой вариант", поэтому в Сирии началась гражданская война.



Российские и сирийские солдаты возле плакатов Асада и Путина в провинции Идлиб / AFP

Она быстро приобрела формат "королевской битвы", то есть войны всех против всех. Против Асада восстали собственные граждане и мгновенно вылезли наружу все якобы забытые проблемы.

Кто есть кто в войне в Сирии

Местное религиозное большинство суннитов сформировало собственные боевые отряды (семья диктатора происходит из алавитов и удерживала власть силой оружия, отец Башара – Хафез Асад был командующим сирийских ВВС и именно как генерал захватил в свое время власть).

При этом сунниты не были едины – среди них были как сторонники светских порядков, умеренные исламисты, а также сторонники более радикального ислама. Последние стали основой новой силы, которая получила название Исламское государство Сирии и Леванта (сокращенно ИГИЛ).

Кроме того, только и ждали удобного случая курды, которые решили использовать ослабление Асада, гражданскую войну и объявление собственной независимости. Кроме курдов, о своих политических (и экономических) правах заявили местные элиты в сирийских провинциях, устроив Асаду "праздник федерализации".

Правительственные силы были лишь одной, но даже самой сильной стороной конфликта. Поэтому все, что могло выйти из-под контроля, вышло из-под контроля. Особенно свирепствовал ИГИЛ – исламские фундаменталисты решились на кровавый эксперимент и начали осуществлять действительно страшные вещи. Правительственные войска решили не отставать по уровню жестокости, но ресурсы Асада быстро начали заканчиваться и он решил обратиться за помощью.

Так, в гражданской войне появились иностранные силы. Алавит Асад обратился за помощью к Ирану, который исповедовал похожее течение ислама – шиизм. Аятоллы дали команду присоединиться к бойне Корпуса стражей исламской революции (КСИР) во главе с тогда еще живым Кассемом Сулеймани.



Касем Сулеймани / Фото RFE

Также иранцы подтянули своих ливанских прокси – "Хезболлу". А финальным боссом стала Россия. Россияне еще со времен СССР имели в Сирии военные базы, поэтому формально не были там лишними. На объяснение военного присутствия России на Ближнем Востоке мгновенно начала работать российская пропаганда, создав причудливый дискурс о родной для России Пальмире и другие "скрепы". Это было нужно для быстрого отвода внимания (по принципу аферистов, играющих в наперстки).

Диктатор Путин как раз получил первые санкции за агрессию против Украины и оккупацию Крыма, а потому решил выбить клин клином и влезть в Сирию, чтобы быть на равных с США. Потому что американцы там также были, собственно появление ИГИЛ – это их "косяк".

Это объединение исламских террористов возникло именно после разгрома Саддама Хусейна в Ираке, потому что там (именно на глазах нашего знакомого Кита Келлога) образовался вакуум власти, который заполнили религиозные фанатики. Движение новых фундаменталистов быстро распространилось и на Сирию, а ужасные и дьявольские продуманные теракты не могли не заставить цивилизованный мир реагировать на эту вакханалию. США возглавили международную коалицию против ИГИЛ и сделали ставку на поддержку сирийских курдов. Это был логичный шаг, поскольку среди местных племен те были наиболее дружелюбными к Западу и склонными к демократии.

Союз получился взаимовыгодным, курды быстро провозгласили автономию (а впоследствии и фактически независимое государство Рожава), а американцы и их европейские союзники получили условно надежный тыл и логистические базы. Бонусом стали огромные залежи нефти, что оказались под контролем курдов.



Краткое объяснение-карикатура баланса сил в Сирии по состоянию на 2015 год

Но курдская самостоятельность не входила в планы другого регионального диктатора – турецкого президента Эрдогана, потому что у него есть своих два десятка миллионов курдов, которые не то, чтобы сидели тихо и не хотели бы независимости или воссоединения с братьями в Сирии, Ираке и Иране. Поэтому довольно быстро Турция также стала стороной конфликта в гражданской войне в Сирии, что окончательно превратило Сирию на failed stated, а сам конфликт на интервенцию.

Эрдоган в основном пытался действовать чужими руками. Он поддержал сирийскую светскую оппозицию, а также группу салафитов (фанатиков-суннитов) по имени "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Организация освобождения Леванта", бывший сирийский филиал “Аль-Каиды”, объединившийся с другими группами и проведший успешный ребрендинг), которые фактически стали турецкими прокси в Сирии и таскали для Реджепа Эрдогана каштаны из сирийского костра.

Быстрому налаживанию связей способствовало этническое родство – жители севера страны составляют группы так называемых сирийских туркменов, а Эрдоган издавна считает себя отцом всех тюрков, поэтому был рад образовать на территории соседнего государства собственный тюркский "днр", с блэкджеком и всем, что необходимо в таких случаях.

Левант – это французское название Ближнего Востока, сейчас используется для определения региона Сирии, Ливана, Израиля и Палестины, при этом исламисты не признают разделение региона на государства, а существование Израиля вообще отрицают.



Также иногда под Левантом понимается отдельно Сирия. В арабском языке аналогом термина "Левант" является "Шам", собственно, он соответствует букве "Ш" в оригинальной аббревиатуре ИГИЛ, то есть ДАИШ (Даулят аль-Исламия фи ль-Ирак уа аш-Шам).

В январе 2018 года протурецкие силы вместе с турецкой армией (членом НАТО) начали собственное вторжение в Сирию, с целью разгрома сирийских курдов. Операция получила название "Оливковая ветвь" и завершилась созданием на территории Сирии буферной зоны, что через шесть лет спустя станет стартовой площадкой для наступления на Алеппо.



Турецкая армия / Фото AFP

Сама же "гражданская война" окончательно приобрела формат прокси-противостояния, где крупные государства руководили местными марионетками и "решали вопросы". При этом иногда случались казусы, вроде сбития турецкими ПВО российского истребителя и последующей российской томатной мести с запретом на импорт в Россию турецких фруктов и овощей. Или эпическое уничтожение российских наемников из группы "Вагнера" американцами в бою вблизи городка Хишам в феврале 2018 года. Или позорный вояж российского авианосца "Адмирал Кузнецов" и тому подобное.

Но этот горе-корабль был не единственной мерзостью, что принесла Россия в Сирию (хорошо, что туда не долетел хор Александрова вместе с похитительницей детей, известной как "Доктор Лиза", иначе было бы совсем плохо).

Россияне задействовали на Ближнем Востоке как свои регулярные силы, так и наемников из так называемой группы "Вагнера", куратором которой был ныне убитый Евгений Пригожин. Эти боевики отличились нечеловеческой жестокостью, которой могли бы позавидовать даже ребята из ИГИЛ.



Не отставали от них и "регулярные части" – пользуясь тем, что повстанцы фактически не имели ПВО, российская авиация безнаказанно бомбила сирийские города, убивая тысячами мирных жителей. За эти военные преступления российские летчики получали звезды героев и очередные воинские звания.

От рук россиян в Сирии погибли тысячи людей, оккупанты (с точки зрения международного права Россия в Сирии является интервентом) лишили домов и обрекли на смерть десятки или сотни тысяч людей, также в результате действий России сирийцы вынуждены были становиться беженцами.

Впоследствии Путин использует этот фактор для давления на Европу, спровоцировав несколько миграционных кризисов на субконтиненте, а это, в свою очередь, приведет к росту популярности ультраправых, многие из которых начнут действовать как агенты влияния России.

Также Сирия стала для российской армии полигоном и тренировочной базой для будущей войны в Украине. Впоследствии геноцидные практики, отработанные в Сирии, Россия использует уже против украинцев. Речь и о невыборочных бомбардировках, и о газовых атаках, и о пытках пленных украинских военных и гражданских.

К счастью, украинская армия не потеряла волю к сопротивлению и не дала превратить свою страну в европейскую Сирию, более того, "путинские соколы" получили по зубам, как и их собратья-шойгисты.

Пожалуй, наиболее известным таким примером является сбивание в начале марта 2022 года над Черниговом путинского аса Александра Красноярцева, который так хорошо сеял смерть в Сирии, что даже попал на совместные фото с Путиным и Асадом, но был сбит в первые дни вторжения в Украину.

Кровавое засевание Алеппо российскими бомбами дало Путину основания объявить о победе в Сирии, а потом еще несколько раз. На самом же деле война никуда не исчезла. Башару Асаду руками россиян, иранцев и ливанцев ("Хезболлы") удалось лишь стабилизировать ситуацию и установить "показательный" контроль.

Совместными усилиями почти всех участников было разгромлено ИГИЛ, но не уничтожено, потому что можно убить людей, но не идею. Зато протурецкие силы на севере Сирии и курды на северо-востоке и не думали признавать власть "президента". Так же как и якобы разбитые отряды "Свободной сирийской армии". Все просто перешли в режим ожидания в надежде на удобный случай. Он наступил 27 ноября 2024 года.

Новый этап войны в Сирии и захват Алеппо

По состоянию на 2024 год статус кво в Сирии заключался в том, что Башар Асад при поддержке Ирана (КСИР + "Хезболла" и йеменские хуситы) и России контролирует основные центры страны, выход к морю и крупные города, а еще – производство и наркотрафик.

За время войны Сирия превратилась в глобального игрока на рынке наркотиков. Семья президента Асада и первые лица государства этот процесс возглавили и озолотились на производстве и продаже синтетического наркотика каптагона (он же – фенетилин, дешевая кустарная альтернатива метамфетамина), а сам наркотик стал важной статьей "государственных доходов" и даже геополитическим фактором в переговорах Асада с соседями.

Баланс сил в Сирии по состоянию на 2024 год / Карта Al Jazeera

Зато разноцветная сирийская оппозиция оставила себе под контролем провинции Идлиб (запад) и Хомс (юг), турецкие прокси прекрасно чувствовали себя на севере, а курды качали нефть по соседству.

Все они вместе накапливали силы и укрепляли связи. Наиболее успешной оказалась протурецкая "Хайят Тахрир аш-Шам" Последние больше Асада ненавидели курдов и ждали, когда их главный союзник США окончательно умоют руки и выйдут из Сирии, чтобы начать очередную резню.

Но все оппозиционеры "не переваривали" россиян. Последние действовали в союзе с КСИР и их иранскими прокси. Довольно часто российские военные базы и патрули просто использовались в качестве живого щита и прикрытия. Стоит признать, что довольно эффективного.

Но ситуация изменилась – Израиль осенью 2024 года нанес мощный удар по "Хезболле" и уничтожил ее волю к продолжению борьбы, как в Сирии, так и в Ливане. Также Израиль нанес существенные репутационные потери Ирану – говорится и о показательном убийстве генерала КСИР на территории дипломатического представительства Ирана в Дамаске, и регулярные обстрелы Сирии и использование ее воздушного пространства для атак против Ирана и других его прокси сделали прозрачный намек, что "король", то есть Рахбар – голый.

Не лучшие дела были и у другого союзника Асада – россиян. После очередного объявления о победе в Сирии войскам россиян пора собираться домой. Они были нужны для войны против Украины. По плану, все должны были контролировать наемники из группы "Вагнера", но после восстания Пригожина и его марша на Москву были фактически разгромлены. В итоге возникли идеальные условия для оппозиции, что стремительным ослаблением коалиции асадитов радостно воспользовалась.

Стремительное наступление на Алеппо сирийской оппозиции и их союзников из числа протурецких сил оказалось неожиданностью не только для журналистов-международников, но и для самого Асада.

Тот по обыкновению находился в Москве и не ждал плохих новостей. Не ждали наступления и верные Асаду военные. Однако, "черный лебедь" в виде наступления состоялся – с севера наступала оппозиция, с востока – курды. 2-миллионный Алеппо пал за несколько дней, зато Асаду для его захвата понадобилось гораздо больше времени и жертв.

Фактически взятие Алеппо происходило в том же формате, что и взятие Кабула талибами в 2021-м. Им также противостояла большая и хорошо вооруженная армия, но она не имела желания воевать и просто разбежалась, оставив немало оружия победителям. Разница заключалась в том, что афганская армия была подготовлена американцами, а сирийская – иранцами. Алеппо находился в зоне ответственности именно КСИР и "Хезболлы", откуда и большие потери иранцев в боях за город. В частности, известно, что повстанцы убили иранского генерала Пурхашеми.

Верные Асаду войска вместе с иранцами, ливанцами и россиянами поспешно бежали из Алеппо. Их окончательному разгрому помешали столкновения между победителями – протурецкие исламисты не могли не напасть на курдов. Те также решили воспользоваться слабостью Асада и расширить свою зону влияния, чтобы связать населенные курдами районы Алеппо с собственно Рожавой (то есть Сирийским Курдистаном).

Сейчас карта боевых действий существенно расширились – оппозиция наступает и почти захватила провинцию Идлиб, а асадаты отступают. Паника первых дней сменилась на более или менее упорядоченный отход и боями за опорные пункты. Также есть сообщения о смерти интервентов – в частности, провода КСИР. Также пишут о гибели россиян и боях вокруг их опорников. Ну а кадры, как повстанцы снимают российский флаг и топчут о землю, видимо, видели все.

Украинское Главное управление разведки, внимательно следящее за событиями, сообщает, что дела у россиян в Сирии плохи:

Оппозиционные к поддерживаемому Россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда. Военный контингент государства-агрессора России сбежал из Хамы и эвакуировался на базу "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада. В Дамаске начались первые вооруженные беспорядки – российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии. Также россияне сбежали с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники. 1 декабря 2024 года российские самолеты нанесли авиаудары в районах Хан-Шейхуна – целью атаки, вероятно, было уничтожение военной техники России, которая перешла к оппозиционным силам.. В Москву "на ковер" также отозвали полковника Вадима Байкулова, который командовал подразделением российских спецназовцев – он должен объяснить вождям, почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо была захвачена.

В этой ситуации Асад и его сторонники в панике умоляют Путина и иранцев о помощи, однако пока получают в ответ только легендарное медведевское "Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья".

Не радостные глаза и простых россиян. Тамошние блогеры вопят о тотальной "измене" и турецком "ятагане в спину", ищут и регулярно находят "украинский след", а Путин и компания взамен срочно ищут выход из кризиса. Но легких вариантов они не имеют, потому что все силы давно завязли в Украине. Остаются самолеты – их в Сирии у россиян много, они уже начали снова бомбить Алеппо, в частности, христианские храмы. Однако, одной авиацией войны не выиграть.



Россия ведет войну в Сирии доступным для нее способом обстрела христианских святынь и геноцида / Фото скриншот из соцсети Х

Изюминки ситуации добавляет тот факт, что недавний участник саммита БРИКС в Казани – господин Эрдоган – открыто поддерживает оппозицию и даже отдал приказ развернуть в поддержку ее собственные ПВО, говорят, что среди них есть и системы С-400, которые он купил в свое время в России. То есть есть реальная возможность того, что турецкие ПВОшники начнут сбивать российские самолеты, там же, как уже делали это в 2015-м.

Еще одной изюминкой стало то, как быстро оппозиционеры овладели тактикой ведения дроновой войны, но не "байрактарами", а обычными "мавиками" и FPV, теми же, что и в Украине. Это вызвало целую волну конспирологии в российском/иранском и других сегментах интернета об участии украинских специалистов в боях в Сирии, но верить в это не надо ни в коем случае.

Мем "Толик, сними форму" – просто шутка, "Мавик" можно купить в любом "алиэкспресс", а правильное произношение лозунга "Слава Украине" – изучить с помощью соцсетей, как, собственно, и получить навыки управления БПЛА, на YouTube немало видео.

Какие перспективы и какое значение событий в Сирии для Украины

Несмотря на успехи повстанцев и слухи о попытке военного переворота в Дамаске, о победе и свержении режима Асада говорить рано. Он еще имеет ресурсы на продолжение борьбы, и опыт предыдущих лет доказал, что он не прекратит войну и будет удерживать власть до последнего.

Однако, сейчас против Асада действительно сложился идеальный шторм, который расшатал его союзников и сделал слабой версией себя самого. Поэтому, если вдруг Асада постигнет судьба его собрата – ливийского диктатора Каддафи – удивляться не стоит. Но нужно спешить, фактически времени немного, до инаугурации нового президента США, который совершенно точно имеет собственное видение ситуации.

Это хорошо понимает главный архитектор ноябрьской алепской офензивы (фактически, масштабируемой операции "Оливковая ветвь" начала 2018 года) – господин Эрдоган, который сейчас тихонько улыбается себе в усы и ждет в гости переговорщиков из Ирана и (а почему бы и нет) из Москвы.

Было бы неправильно пытаться объяснить события в Сирии каким-либо иностранным вмешательством. Это ошибка тех, кто не хочет понимать факты о Сирии,

– министр иностранных дел Турции Хакан Фидан "шутит" во время встречи в Анкаре с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, 2 декабря 2024 года.

При этом дополнительным козырем турецкого автократа являются дружеские отношения с американским побратимом, чем сейчас не похвастается ни Тегеран, ни Москва. Однако, очевидно, и здесь не все просто, потому что теперь дружба пройдет испытание "курдским вопросом", ведь курды – союзники США. Поэтому время нападения на асадитов также пришлось на период междуцарствия в Америке.

Для России нынешние события в Сирии также большой вызов. Поражение Асада может означать конец более 50-летнего военного присутствия россиян в Сирии и большие репутационные потери. Путин больше не сможет чувствовать себя на равных с другими "кукловодами" – Эрдоганом, Нетаньяху и Трампом (тот унаследует это неформальное звание 20 января 2025 года), а значит, российский диктатор непременно потеряет лицо и еще один козырь на потенциальных переговорах и, самое главное – инструмент для раздувания нестабильности в сверхважном регионе.

Для Украины такое репутационное поражение Кремля выгодно по определению, ведь будет означать уменьшение международного авторитета и влияния России. Также это большой удар для Ирана (другого путинского союзника). И для Москвы, и для Тегерана охваченная войной Сирия превратилась в чемодан без ручки, поддержка которой будет забирать больше ресурсов, а выгода в существовании такого актива будет становиться все менее очевидной.