Уже третий за неделю: Асад потерял еще один город в Сирии, – Reuters

Наступление сирийской оппозиции продолжается. Войска Башара Асада вынуждены покидать города один за другим.

Всего за неделю наступления сирийской оппозиции удалось захватить Алеппо и Хаму. Сейчас бои продолжаются за Хомс – последний крупный город, взятие которого открывает повстанцам путь на Дамаск, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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За неделю Асад потерял три крупных города

Между тем, как сообщают СМИ, силы Асада потеряли контроль над еще одним населенным пунктом. Сирийские курды, которых поддерживают США, захватили главный город на востоке страны и главный пункт пересечения границы с Ираком.

Сирийские демократические силы (SDF) теперь господствуют над огромной восточной пустыней. Речь идет о городе Дайр-эз-Заур.

Отмечается, что сирийские правительственные силы и поддерживаемые Ираном иракские боевики вышли из Дайр-эз-Заура до того, как туда вторглись SDF.

Вскоре после этого сирийские кудри прорвали соседний пункт пропуска на границе с Ираком Альбу-Камаль.

Напомним, что после того, как оппозиция перешла в Сирии в неожиданное наступление Башар Асад обратился за помощью к своим стратегическим союзникам – России и Ирану. Москва снова бомбила города, приведя к гибели и ранению гражданских жителей. Впрочем, как пишут СМИ, это все, чем может помочь Путину Асаду. На самом деле, у России нет плана спасения сирийского диктатора. Глава Кремля не может или даже не желает снова его выручать.