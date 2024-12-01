Повстанцы, вероятно, зашли в город Хама и продолжают движение: карта войны в Сирии

Сирийские повстанцы продолжают продвижение по городам, которые находились под контролем режима Асада. В частности, звучит информация, что оппозиционные силы уже вошли в Хаму.

Ситуация в Сирии продолжает обостряться, что несет угрозу режиму Башара Асада. Успехи повстанцев могут спровоцировать переход армии на сторону оппозиции. Где расположена Хама и ряд других городов, что фигурируют в новостях о войне в Сирии и какая линия боевого столкновения сейчас, показывает 24 Канал.

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Что происходит в Сирии

Так, сирийское издание Syriah пишет, что по состоянию на вечер 30 ноября повстанцам удалось взять под контроль территорию к северу от города Хама и национальный аэропорт Алеппо. Последний объект расположен на юго-востоке города-миллионника.

В то же время арабское издание Al Jazeera приводит слова оппозиции, которая отмечает, что их силы уже зашли в Хаму и закрепляются в северной и восточной частях города. Они утверждают, что готовы отразить любые атаки сирийских и российских военных самолетов.

Сирийские повстанцы сообщают, что силы, лояльные к президенту Башару Асаду, отступают из города Хама. В то же время подтверждения этих данных еще нет.

Какая линия боевого столкновения сейчас в Сирии / карта Liveuamap

Заметим, что в субботу Вооруженные силы Сирии объявили об отводе войск из Алеппо. По их словам, такое решение приняли чтобы "собраться силами и подготовить контрнаступление".

Также днем ранее СМИ сообщали о попытке государственного переворота в Дамаске. Сирийское телевидение прекратило свою работу, а возле дворца Асада слышали стрельбу. Повстанцы направляются в город Хомс и к самому Дамаску.