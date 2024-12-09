США нанесли десятки высокоточных ударов по целям ИГИЛ в Сирии, – Байден

Президент США Джо Байден в воскресенье, 8 декабря, впервые отреагировал на падение режима Асада в Сирии. В своем выступлении он также заявил, что Штаты нанесли авиаудары в Сирии, чтобы Исламское государство не смогло восстановить свою позицию.

Также президент США назвал восстание в Сирии "актом справедливости". Об этом пишет The New York Times и AP по итогам обращения Джо Байдена, передает 24 Канал.

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США атаковали боевиков ИГИЛ

В США предсказывали, что ИГИЛ может воспользоваться падением правительства Асада.

"Мы четко понимаем тот факт, что ИГИЛ попытается воспользоваться любым вакуумом, чтобы восстановить свою способность... Мы не позволим этому произойти", – заявил Байден.

Он сообщил, что 8 декабря армия США нанесла десятки высокоточных ударов по лагерям и боевикам Исламского государства.

По данным минобороны США, речь идет о более чем 75 целях. Сейчас идет оценка боевых потерь, о жертвах среди гражданских пока неизвестно. Операции по ослаблению возможностей ИГИЛ будут продолжаться.

Байден также добавил, что США и их союзники смогли ослабить сторонников Сирии, а именно Россию, Иран и "Хезболлу". В то же время Штаты будут "оставаться бдительными" в отношении сирийских повстанцев, потому что некоторые из них имеют "собственную мрачную историю терроризма и нарушений прав человека".

"Мы призываем все стороны в Сирии защитить гражданских лиц, особенно представителей сирийских меньшинств, уважать международные военные нормы и работать над достижением резолюции, которая будет включать политическое урегулирование", – заявили в минобороны США.