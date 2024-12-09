Також президент США назвав повстання у Сирії "актом справедливості". Про це пише The New York Times та AP за підсумками звернення Джо Байдена, передає 24 Канал.

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США атакували бойовиків ІДІЛ

У США передбачали, що ІДІЛ може скористатися падінням уряду Асада.

"Ми чітко розуміємо той факт, що ІДІЛ спробує скористатися будь-яким вакуумом, щоб відновити свою спроможність… Ми не дозволимо цьому статися", – заявив Байден.

Він повідомив, що 8 грудня армія США завдала десятки високоточних ударів по таборах та бойовиках Ісламської держави.

За даними міноборони США, йдеться про більш ніж 75 цілей. Наразі триває оцінка бойових втрат, про жертв серед цивільних наразі невідомо. Операції із послаблення можливостей ІДІЛ продовжуватимуться.

Байден також додав, що США та їхні союзники змогли послабити прихильників Сирії, а саме Росію, Іран і "Хезболлу". Водночас Штати будуть "залишатимуться пильними" щодо сирійських повстанців, бо деякі із них мають "власну похмуру історію тероризму та порушень прав людини".

"Ми закликаємо всі сторони в Сирії захистити цивільних осіб, особливо представників сирійських меншин, поважати міжнародні військові норми та працювати над досягненням резолюції, яка включатиме політичне врегулювання", – заявили у міноборони США.